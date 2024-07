Córka Omeny Mensah to już dorosła kobieta. Mama dodała jej zdjęcia. Miała ważny powód

Omenaa Mensah 26 lipca skończyła 45 lat. Z tej okazji znana filantropka wyprawiła w weekend urodzinowe przyjęcie dla bliskich i znajomych. Na zabawie nie zabrakło m.in. Ewy Chodakowskiej, Joanny Przetakiewicz oraz ukochanego męża Rafała Brzoski. Jak na gwiazdę wieczoru przystało, impreza była wyjątkowa. Dzięki relacjom na Instagramie wiemy, że jej wystawne urodziny odbyły się w zabytkowym pałacyku. A motywem przewodnim zabawy był popularny serial kostiumowy Netfliksa "Bridgertonowie", którego fabuła osadzona jest w epoce regencji. Po wszystkim gwiazda zamieściła w sieci pamiątkowy post przepełniony radością. "Szczęście i wdzięczność to słowa, które łączą ten urodzinowy weekend. Dziękuję ci kochanie, dziękuję naszym ukochanym dzieciom, dziękuję rodzicom, dziękuję wam nasi przyjaciele, dziękuję mój team!" - napisała i dodała nowe pamiątkowe zdjęcia. Nie zabrakło na nich też córki Omeny - Vanessy, która w maju świętowała 22. urodziny.

Zobacz wideo Trudy filantropii według Omeny Mensah

Co działo się na urodzinach Omeny Mensah?

"Było przepięknie, a co najważniejsze z miłością i czułością. Niech tak będzie zawsze" - podsumowała po zabawie Joanna Przetakiewicz. Wiadomo, że na urodzinach Omeny gościom do wykwintnej kolacji przygrywał kwartet smyczkowy. Zadbano także o inne atrakcje jak różne występy artystyczne, co pokazała na Instagramie córka jubilatki. Tego dnia nie można było oderwać wzroku od Omeny. Jej zdjęcia z urodzin, na których widzimy ją w perłowym chokerze Vivienne Westood za 2 200 złotych i wystawnej balowej sukni, zobaczysz w galerii na górze strony.

Wiemy, co w 4. sezonie "Bridgertonów"

Kilka dni temu Netflix informował, że trwają zdjęcia do czwartego sezonu "Bridgertonów", którzy jak widać, przypadli do gustu Omeny Mensah. Wiadomo już, że nowe odcinki opowieści skupią się na drugim synu, żyjącym w stylu artystycznej bohemy, Benedikcie (Luke Thompson). Pomimo tego, że jego starsi i młodsi bracia są szczęśliwie żonaci, Benedict nie chce się ustatkować, dopóki nie spotka urzekającej Srebrnej Damy na balu maskowym swojej matki. Premiera zaplanowana jest na 2025 rok.