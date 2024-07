Grażyna Torbicka bez męża i obrączki na festiwalu. Teraz wszystko jasne

Grażyna Torbicka przez lata pracy zdobyła miano jednej z najpopularniejszych dziennikarek w Polsce. Jej specjalizacją jest film. Doskonale zna zarówno polskie, jak i zagraniczne produkcje. Torbicka słynie z doskonałego przygotowania do wywiadów i znajomości tematu. Nic więc dziwnego, że pojawiła się na Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi. Uwagę zwróciła nie tyle sama obecność dziennikarki, ile absencja jej męża. W oczy rzucał się także brak obrączki.

Wiadomo, dlaczego Grażyna Torbicka nie miała obrączki. Prawda wyszła na jaw

Grażyna Torbicka poznała swojego męża, Adama Torbickiego, ponad 40 lat temu. Do pierwszego spotkania doszło w dość niecodziennych okolicznościach. Ekspertka filmowa potrzebowała wykonać badania lekarskie do prawa jazdy. W gabinecie był wówczas młody kardiolog, Adam Torbicki. Niemal natychmiast zaiskrzyło. Pierwsza randka odbyła się w kinie, gdzie obejrzeli film "Manhattan". Torbiccy w 1981 roku wzięli ślub i od tego czasu wiodą wspólne życie. Zaskakujący wydaje się fakt, że już jakiś czas temu zrezygnowali z noszenia obrączek. Na łamach portalu Pomponik wyczytaliśmy, że w jednym z wywiadów Torbicka zdradziła, że jej mąż zgubił obrączkę. Zażartowała, że jeśli to ich nie rozdzieliło, to już nic nie jest w stanie tego zrobić. To dlatego małżonkowie nie noszą symbolu małżeństwa na palcu.

Festiwal Dwa Brzegi ma już kolejną edycję. Ta jest wyjątkowa

Tegoroczna edycja Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi jest naprawdę wyjątkowa. Wszystko przez to, że świętuje ona przysłowiową pełnoletniość. Zaplanowano aż 15 premier filmowych prosto z Cannes, nagradzane perełki z Berlinale i Wenecji, a także retrospektywy popularnych reżyserów. W rozmowie z Polskim Radiem Dwójka Grażyna Torbicka zdobyła się na krótki komentarz dotyczący wydarzenia. "Tak jak przez te 18 lat staraliśmy się przyzwyczajać naszych widzów do dobrego kina, które czasem jest trochę bardziej wymagające, ale daje ogromną satysfakcję i pole do rozmów i dyskusji" - wyznała dziennikarka. Więcej zdjęć Grażyny Torbickiej i jej męża, Adama Torbickiego znajduje się w galerii na górze strony.

