Monika Olejnik nabija się ze zdjęcia Dudy w Paryżu. "To nie ja..."

XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie właśnie się zaczęły. 26 lipca byliśmy świadkami wyjątkowej ceremonii otwarcia, na której wystąpiły takie sławy jak Lady Gaga i długo niewidziana na scenie Celine Dion. Tego dnia show zrobił również... nasz prezydent. Wszystko z powodu przeciwdeszczowej peleryny, obok której nie mogła przejść obojętnie prowadząca "Kropki nad i".

Monika Olejnik płacze ze śmiechu. Zapewnia fanów na temat jednego

Dziennikarka śledzi na bieżąco tegoroczne igrzyska. Na swoim Instagramie zdążyła już podsumować część artystyczną, w której brał udział jeden z Polaków. Chodzi o show Jakuba Orlińskiego, z którym miała okazję się poznać. "Kuba i pierwszy medal dla Polski. To wspaniale, że Jakub Orliński wystąpił na największej scenie współczesnego świata w Paryżu. Jestem zachwycona, gratulacje. Wyjątkowa ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich z magicznym głosem Celine Dion w finale. Uwielbiam, kiedy sport jest ważną częścią kultury. Naturalnie, to moje archiwalne zdjęcie z Kubą" - napisała dziennikarka w poście. Na InstaStories z kolei omówiła strój Andrzeja Dudy, który przyglądał się wydarzeniu z trybun. Prezydent ubrał się tego dnia stosownie do okoliczności, ale dodał przy tym pewien element, który rozbawił internautów i znaną dziennikarkę. Nie zabrakło garnituru, krawata, a także peleryny, która chroniła jego ubranie przed deszczem. To w niej Duda ma kilkanaście zdjęć z ceremonii otwarcia. W pewnym momencie przykrył nią sobie całą twarz. Z tego patentu skorzystało wielu zaproszonych, którzy zajęli na widowni miejsce tuż obok naszego prezydenta. Monika Olejnik również korzysta z peleryny przeciwdeszczowej. Podkreśliła to na InstaStories, gdzie widnieje jej zdjęcie w identycznym okryciu. Widać, że zdjęcie Dudy bardzo ją rozbawiło. "To nie ja pożyczyłam panu prezydentowi" - dopisała humorystycznie. Wspomniane zdjęcie znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Andrzej Duda podczas spotkania ze sportowcami. Postawił na jasne kolory

Prezydent na jednym z zaplanowanych spotkań we Francji zadał szyku w kremowej, dwurzędowej marynarce z brązowymi guzikami. To rzadkość, jeśli chodzi o jego garderobę. Przeważnie widzimy go w ciemniejszych okryciach. Pod marynarką miał klasyczny, biały T-shirt. Uwagę zwracał ponadto polski symbol w postaci naszej flagi. W tym wydaniu Duda radośnie pozował ze sportowcami w Paryżu.