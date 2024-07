Przemysław Babiarz komentował na antenie Telewizji Polskiej tegoroczną ceremonię otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. W pewnym momencie z ust prezentera padły zaskakujące słowa. - Świat bez nieba, narodów i religii. To jest wizja pokoju, który ma wszystkich ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety - mówił zaniepokojony, gdy w tle leciała piosenka "Imagine" Johna Lennona. Zdanie, które padło na żywo wywołało mnóstwo kontrowersji. Do sprawy zdążyła się już odnieść Telewizja Polska.

Telewizja Polska komentuje słowa Przemysława Babiarza

Portal Pudelek postanowił skontaktować się ze stacją w celu wyjaśnienia całej sytuacji. "Wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie - to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska. Nie ma zgody na ich łamanie. Informujemy, że po wczorajszych skandalicznych słowach Przemysława Babiarza, został on zawieszony w obowiązkach służbowych i nie będzie komentował zmagań podczas Igrzysk Olimpijskich" - czytamy w liście do redakcji. Do słów prezentera odniosło się również kilka znanych osób. "Babiarza już nikt nie pobije" - pisał Zbigniew Boniek. "Babiarz o piosence Imagine Lennona: to jest wizja komunizmu niestety. IKSDE" - czytamy na profilu Anny Marii Żukowskiej. A co wy myślicie o słowach prezentera? Dajcie znać w sondażu na końcu artykułu!

To nie pierwsza afera z Przemysławem Babiarzem. Pamiętacie Pekin w 2008 roku?

Kilka lat temu prezenter komentował ceremonię otwarcia zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Wtedy również z głośników poleciała piosenka Johna Lennona. Reakcja Babiarza? Dokładnie taka sama. "To z jednej strony apel o pokój równość i braterstwo dla całej ludzkości, utopijna wizja świata, ale trzeba dostrzec, że kompozycja zawiera stanowczy i kontrowersyjny przekaz o komunistycznym, anarchistycznym, antyreligijnym zabarwieniu. Zresztą, sam Lennon wyjaśnił to, powiedział, że to jest taka polukrowana w formie treść, żeby treść ostro przekazana nie odstraszyła ludzi" - argumentował komentator.

