Przemysław Babiarz od wielu lat działa jako prezenter telewizyjny. Zadebiutował w 1992 roku. Fani przez lata mogli oglądać go w różnych programach Telewizji Polskiej. O Babiarzu znowu zrobiło się głośno po jego kontrowersyjnej wypowiedzi na rozpoczęciu Igrzysk Olimpijskich. Choć wiele wiadomo o życiu zawodowym prezentera, kwestie prywatne w dużej mierze pozostawały sekretem. W 1998 roku mężczyzna stanął na ślubnym kobiercu z Marzeną. Para jest małżeństwem już 26 lat. Doczekała się nawet córki Luisy. Mało kto wie, że nie była to pierwsza żona prezentera.

Przemysław Babiarz przed laty został zostawiony przez żonę. Chciał unieważnić ślub

Przemysław Babiarz niechętnie podejmował temat pierwszej żony. O kobiecie niewiele wiadomo. Do tej pory do mediów nie trafiła informacja, jak długo trwało małżeństwo, ani jak nazywała się kobieta. Prezenter zdradził jedynie, że związek zakończył się z jej inicjatywny. "To nie był mój wybór" - wyjaśnił Babiarz w rozmowie z "Rewią". W 1987 roku na świat przyszedł syn pary, Szymon. Co więcej, po rozstaniu prezenter chciał unieważnić małżeństwo. Rozwód nie był łatwym doświadczeniem dla mężczyzny. Warto podkreślić, że Babiarz jest religijną osobą. "Absolutnie nie nawołuję do tego, by Kościół akceptował rozwody, nie narzekam też, że Kościół podchodzi zbyt rygorystycznie do procedury stwierdzania nieważności małżeństw. Stoję na stanowisku nierozerwalności małżeństwa" - mówił w rozmowie z Michałem Bondyrą z interii.pl. Zdjęcia Przemysława Babiarza z żoną znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Obecnie Przemysław Babiarz jest szczęśliwie zakochany. Ze swoją żoną jest już 26 lat

Przemysław Babiarz poznał swoją ukochaną przypadkiem. Po raz pierwszy zobaczył Marzenę na targach spożywczych. "Jej stoisko znajdowało się niedaleko mojego. I tak to się zaczęło. Ślub wzięliśmy po roku znajomości" - opowiadał w jednym z wywiadów. Wkrótce wyszło na jaw, że ta dwójka pasuje do siebie wręcz idealnie. "Małżonkowie mogą mieć różne charaktery, typy osobowości, zainteresowania, temperamenty, ale to można pogodzić, jeśli jest wspólna płaszczyzna wartości. Ja i moja żona nie tylko bardzo się kochamy, ale mamy także ten sam system wartości" - podkreślił Babiarz w rozmowie z miesięcznikiem "Ludzie i wiara". Dodał, że gdyby jego ukochanej kiedyś zabrakło, nie szukałby innej partnerki.

Przemysław Babiarz z żoną fot. KAPIF.pl