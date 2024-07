Kamala Harris oficjalnie została kandydatką na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jej kampania, szczególnie ze względu na to, że polityczka ma mniej czasu (została wystawiona przez Partię Demokratyczną po rezygnacji Joe Bidena) właśnie ruszyła. Wypuszczony został pierwszy spot wyborczy Harris.

Kamala Harris wypuściła spot. Z jednej strony uśmiechy, z drugiej szpila wbita Trumpowi

Kamala Harris od początku chce uchodzić za kandydatkę proludzką, uśmiechniętą i mającą otwartą głowę. Nie ma więc nic dziwnego, że w takim tonie został utrzymany jej spot. Harris wbiła jednak szpilę Trumpowi, pokazując z kolei jego groźną twarz i nagłówki gazet ze skandalicznymi tytułami. Maurycy Seweryn przyznał, że z tak prowadzoną kampanią kandydatka demokratów ma szansę wygrać wybory.

Już pierwsza klatka spotu oddaje to, jaki będzie dalszy charakter kampanii wyborczej Kamali Harris. Zdjęcia z Donaldem Trumpem są alternatywą dla tego pierwszego ujęcia potencjalnej przyszłej prezydentki Stanów Zjednoczonych. Harris jest uśmiechnięta, pozytywnie nastawiona, elementy mimiczne doskonale współgrają. Ma rozluźnione ramiona, szeroko rozłożone ręce, które oznaczają, że jest władcza i pewna siebie. W spocie są ujęcia, prezentujące Kamalę jako osobę wychodzącą do ludzi, otwartą, pozytywnie nastawioną, z mocną, silną gestykulacją i nieschodzącym z twarzy uśmiechem. Ta mowa ciała jest idealnie skonstruowana i dopasowana do tego, jak chciano zaprezentować potencjalną przyszłą panią prezydent USA. Z taką kampanią ma szansę wygrać wybory. W spocie nie widać ani jednej smutnej twarzy, oprócz twarzy Donalda Trumpa - złowrogiej, groźnej, despotycznej z pochyloną głową i jego zwolenników - agresywnych, złych, krzyczących

- powiedział nam ekspert.

Zdaniem Maurycego Seweryna, tego typu spot pokazuje odświeżenie wizerunku Partii Demokratycznej. Dzięki niemu możemy zobaczyć również, jacy ludzie głosują na Demokratów, a jacy na Republikanów. - To jest bardzo pozytywna kampania i wszystko, co się w niej znalazło - łącznie z choreografią, fragmentami, które zostały dopasowane do tempa mówienia, do tego, w jaki sposób został skonstruowany spot, to wszystko pokazuje odświeżenie wizerunku Partii Demokratycznej, odświeżenie wizerunku kandydata ze strony tej partii i co ważne - pokazuje również dużą różnicę między tym, jacy są ludzie głosujący na Partię Demokratyczną, a jacy są ludzie, którzy są negatywni, źli, agresywni, złośliwi, roszczeniowi, patologiczni - czyli ci, którzy głosują na Partię Republikańską, czyli na Donalda Trumpa - dodał Seweryn.

Ekspertka zachwala prawdziwość kampanii Kamali Harris

Inna ekspertka, Daria Domaradzka-Guzik również uważa, że kampania Harris jest bardzo pozytywna. Specjalistka zauważyła, że nie jest to udawane. "Warto mieć na uwadze, że w spocie jest zestaw dotychczasowych, prawdziwych (a nie tylko na potrzeby spotu, odegranych) wystąpień. To ważne, w kontekście analizy zachowań, które w rzeczywistości miały miejsce. Na uwagę zasługuje sporo serdecznych gestów wysyłających pozytywne sygnały, takich jak powitania, uściski, machania ludziom, przytulania. To gesty, które dla większości z nas kojarzą się dobrze, miło i pozytywnie. Cechą charakterystyczną w wystąpieniach Kamali Harris jest nieustanny uśmiech. Wyraźnie uniesione kąciki ust i oczu, wsparte mikroekspresją radości oraz pracujące okrężnie mięśnie oka, dają wyraźny sygnał, że uśmiech jest prawdziwy. Nakładając to na kontekst i spójność komunikacji werbalnej z niewerbalną, możemy przypuszczać, że te zachowania są szczere - podsumowała Domaradzka-Guzik.