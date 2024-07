Joanna Koroniewska bez wahania publikuje swoje zdjęcia w mediach społecznościowych "bez filtrów". Kobieta nie ma żadnego problemu z pokazywaniem się w wersji naturalnej. Gwiazda "M jak miłość" często wrzuca fotografie, na których jest niepomalowana. Z tego względu często musi zmagać się z hejtem. Koroniewska dostaje dużo niepochlebnych komentarzy na swoim profilu na Instagramie. Nie przejmuje się tym jednak i nadal publikuje różnego rodzaju kadry, często w towarzystwie ukochanego męża, Macieja Dowbora. Ostatnio zaprezentowała się w nowej sukience.

Zobacz wideo Joanna Koroniewska publikuje zdjęcia bez makijażu. Co na to teściowa?

Joanna Koroniewska pokazała się w czarnej sukience i się zaczęło. Fani są zachwyceni

Joanna Koroniewska często publikuje zabawne filmiki na swoim profilu na Instagramie. Wraz ze swoim ukochanym przygotowuje materiały dla prawie 800 tysięcy obserwatorów. Ostatnio pokazała coś nowego. Zaprezentowała się w prostej, czarnej kreacji podkreślającej figurę. W opisie dodała, że sukienka niedawno została kupiona, co więcej - w przystępnej cenie. "I jak? Udała się kreacja? Uwielbiam przeceny. Ta sukienka też jest z rebajas! Jakby co rebajas to po hiszpańsku przeceny" - napisała pod nagraniem. Fani od razu zabrali się do komentowania. Obserwatorzy komplementowali nie tylko sylwetkę Koroniewskiej, ale również jej podejście do naturalności. "Niejedna chciałaby tak wyglądać, w tym ja", "Pani Joasiu, co pani robi, że ma taką piękną figurę. Gratuluję", "Asia, jaka figura", "Zawsze wyglądasz pięknie, tak naturalnie". Zgadzacie się? Zdjęcie Joanny Koroniewskiej w nowej sukience znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Joanna Koroniewska w końcu zabrała głos. Odpowiedziała na komentarze hejterów

Joanna Koroniewska jakiś czas temu nie wytrzymała. Po tym, jak znowu zalał ją hejt, postanowiła napisać, co o tym wszystkim sądzi. Bez wahania przyznała, że kocha swoje zmarszczki. Podkreśliła, że podobają jej się swoje niedoskonałości. Dodała, że przez lata walczyła z kompleksami, ale w końcu je zaakceptowała. Aktorka zebrała się również na mocniejsze słowa. "Nie dam się już żadnemu facetowi i żadnej kobiecie ośmieszać, a tym bardziej niszczyć mojego silnego poczucia własnej wartości. To ich problem, nie mój. Nie maluję się na co dzień i nie upiększam. Bo tak też może być pięknie. Tak bym chciała, żeby modne stało się upiększanie swojego zdrowia, swojej duszy, a nie przede wszystkim ciała! Zwłaszcza że tak naprawdę to pewnie też działa - ale na moment. Bo za chwilę chcemy więcej i lepiej. I dążymy do ideałów, których nie ma" - napisała odważnie Koroniewska. ZOBACZ TEŻ: Joanna Koroniewska pokazała wnętrza pierwszego domu! "Teściowa próbowała zmienić, ale ja się nie dałam"