Doda wstawiła dawne zdjęcia rodziców. Jej mama od razu wysłała wiadomość

Doda wielokrotnie podkreślała swoje przywiązanie do rodziców. Często odwiedza ich w rodzinnym Ciechanowie i zaprasza na premierowe pokazy swoich przedsięwzięć. Wanda i Paweł Rabczewscy pojawili się także w reality show piosenkarki "Doda. Dream Show". Teraz Doda udostępniła na Instagramie dawne zdjęcia rodziców. Na reakcję jej mamy nie trzeba było długo czekać. Odpowiedziała w swoim stylu.

Rodzice Dody na zdjęciach sprzed lat. Internauci: Ogólnie cały tata

Na udostępnionych ujęciach możemy dostrzec rodziców Dody z czasów młodości. Piosenkarka zestawiła te fotografie ze swoim zdjęciem. "Kosmiczne combo" - napisała pod postem. Dawne zdjęcia rodziców Dody poruszyły jej obserwatorów. Od razu pojawiły się komentarze i porównania. "Usta po mamie, uśmiech też, ale oczy, nos usta, ogólnie cały tata", "Tata ugotował, mama przyprawiła", "Mieszanka wybuchowa", "Piękni rodzice to piękna córeczka" - czytamy w komentarzach. Co ciekawe, Doda udostępniła także reakcję swojej mamy na zamieszczony post. Wanda Rabczewska wysłała do córki wiadomość w jednym z komunikatorów. "Boże, jaka ja jestem piękna na tym zdjęciu co umieściłaś. Dziękuję" - napisała. Zdjęcia, o których mowa w artykule znajdziesz w galerii na górze strony.

Mama Dody trafiła do szpitala. Piosenkarka podziękowała personelowi medycznemu

W ostatnim czasie Doda zamieszczała w mediach społecznościowych dość niepokojące informacje na temat swojej mamy. Okazało się, że Wanda Rabczewska trafiła do szpitala i musiała przejść niezbędną operację. "Serdecznie dziękuję drowi Rafałowi Górskiemu oraz całemu personelowi medycznemu za operację i opiekę nad moją mamą" - napisała Doda na Instagramie. Co więcej, całkiem niedawno operację przeszedł także Paweł Rabczewski. - Mama była w kiepskim stanie przez ostatnie dwa miesiące. Dwa miesiące temu tata też miał bardzo ciężką operację. Te ostatnie dwa miesiące były naprawdę hardcorowe (…). Ale nie narzekamy. Idziemy do przodu i dziękujemy wam za dużo miłych wiadomości - podkreśliła Doda w kolejnej relacji.