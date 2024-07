Już wszystko jasne! Tuchlińska dodała PIERWSZE wspólne zdjęcie z córką

Patrycja Tuchlińska od lat jest w szczęśliwym związku ze starszym o 48 lat biznesmenem Józefem Wojciechowskim. Miliarder od lat jest w rankingach najbogatszych Polaków. Nie ma się co dziwić - w końcu to twórca i główny udziałowiec dobrze prosperującej firmy, a w latach 2006–2012 był również właścicielem Polonii Warszawa. Duża różnica wieku między Tuchlińską a Wojciechowskim raczej im jednak nie przeszkadza, a zakochani wciąż czują motyle w brzuchu. Owocem ich związku jest syn Augustyn. Niedawno potwierdziły się również medialne doniesienia o tym, że para doczekała się kolejnego potomka.

Patrycja Tuchlińska pozuje z córką. Cóż za urocze zdjęcie!

Patrycja Tuchlińska nie pokazuje wielu kadrów z życia prywatnego, szczególnie swoich dzieci. Za każdym razem gdy to zrobi, wszystkie media rozpisują się o tym. Zapewne nie inaczej będzie i teraz, kiedy młoda mama pochwaliła się po raz pierwszy zdjęciem z córką. 29-latka zapozowała na płycie lotniska w kusej białej sukience i butach na niewielkim obcasie, mając na sobie nosidełko z dzieckiem. Całą stylizację uzupełniła różową torebką Diora. Trzeba przyznać, że wyglądała kwitnąco, pozując obok prywatnego odrzutowca. Jeśli jesteście ciekawi zdjęcia, koniecznie zajrzycie do naszej galerii na górze strony.

Tuchlińska długo ukrywała drugą ciążę. Pierwsze potwierdzenie dopiero w Dniu Matki

Choć plotki o drugiej ciąży Patrycji Tuchlińskiej pojawiały się od miesięcy, sama zainteresowana nabrała wody w usta i długo milczała. Pierwsze potwierdzenie, choć i tak pół-oficjalne, pojawiło się dopiero w Dniu Matki, kiedy to 29-latka wstawiła w mediach społecznościowych zdjęcie z sesji zdjęciowej z wyraźnie zaokrąglonym brzuchem. Nie było jednak pewności, z kiedy pochodzi fotografia, która równie dobrze mogła zostać zrobiona w pierwszej ciąży. Wszystko wyszło jednak na jaw gdy jej koleżanki-modelki zaczęły pod postem pisać komentarze z gratulacjami. Sama Patrycja jednak nie odniosła się do sprawy. Prawie miesiąc później media donosiły nieoficjalnie, że drugie dziecko Tuchlińskiej i Wojciechowskiego jest już na świecie. "Gazeta Krakowska" ustaliła, że para doczekała się córki o imieniu Aurora. Na potwierdzenie radosnych wieści ze strony ukochanej biznesmena trzeba było jednak poczekać aż do połowy lipca.