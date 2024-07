Dorota Stalińska ma za sobą perypetie zdrowotne. Kilka miesięcy temu aktorka złamała rękę, co doprowadziło do kolejnych problemów i nieprzyjemnych konsekwencji - trafiła do szpitala. Na szczęście jeden zabieg sprawił, że 71-latka uwolniła się od bólu.

Dorota Stalińska w szpitalu. Podzieliła się zdjęciami w sieci

Aktorka trafiła do Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim, by przejść ważną operację. To pokłosie złamania ręki, którego doznała kilka miesięcy temu. Miało to miejsce przed wyborami do europarlamentu - gwieździe nie udało się otrzymać odpowiedniej liczby głosów, by uzyskać mandat. "To kolejna konsekwencja tego wypadku w marcu" - napisała w jednym z komentarzy. 21 lipca Dorota Stalińska opublikowała krótką relację ze swojego pobytu w placówce na oddziale ortopedii i traumatologii. 71-latka tryskała radością na zdjęciach i była bardzo zadowolona z opieki, która została jej zapewniona. Tak aktorka podziękowała za udany zabieg - została uwolniona od zespołu cieśni nadgarstka.

Jestem przeszczęśliwa! Wczoraj w naszym świetnym Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim moja lewa ręka została uwolniona od bardzo nieprzyjemnych skutków zespołu cieśni nadgarstka będącego kolejnym efektem marcowego złamania. To był szybki zabieg wykonany perfekcyjnie przez wspaniałego chirurga dr. Piotra Zalewskiego. Bardzo dziękuję panie doktorze i za ten zabieg i za wcześniejsze wspaniale skuteczne zdrutowanie (a raczej zblachowanie) mojego połamanego nadgarstka. Dziękuję też całemu personelowi tego oddziału

- czytamy we wpisie w mediach społecznościowych Doroty Stalińskiej. Zdjęcia z jej pobytu w szpitalu znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Fani od razu zareagowali. Wsparli aktorkę

Pod postem Doroty Stalińskiej pojawiły się wypowiedzi życzliwych osób, które postanowiły wesprzeć ją dobrym słowem. "Zdrowia!", "Dorotko, szybko wracaj do formy. Ważne, że się uśmiechasz", "Szybkiego powrotu do pełnej sprawności pani Dorotko" - czytamy w komentarzach. Kilka słów zostawiła również znana piosenkarka, Ewa Bem, która sama miała podobny problem co aktorka. "Znam uczucie ulgi po takim udanym zabiegu. Znam je nawet podwójnie. A ty, Dorciu, uważaj na siebie. Przytulam" - napisała.