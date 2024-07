Hanna Lis jest jedną z najpopularniejszych polskich dziennikarek. Przed Tomaszem Lisem w życiu prezenterki był inny znany mężczyzna - Jacek Koziński. Para doczekała się dwóch córek - Julii i Anny. Wiadomo, że starsza córka Lis studiuje za granicą i raczej unika blasku fleszy. Sama Hanna rzadko opowiada o swoim życiu prywatnym i dzieciach. Z kolei młodsza córka dziennikarki Anna aktywnie działa w modelingu! Niedawno pochwaliła się ujęciami z backstage'u nowej sesji. Niewiarygodne, jak się zmieniła! Zdjęcie znajdziecie w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Tomasz Lis na debacie "Senat blisko obywatela"

Tak dziś wygląda młodsza córka Hanny Lis. Anna ma mnóstwo zainteresowań

Z profilu 23-latki wynika, że Anna interesuje się nie tylko modą, ale również fotografią i historią sztuki. Kozińska nawiązała współpracę z jedną z bardziej popularnych agencji modelek w Polsce. Dziennikarka jest bardzo dumna z córek, które na co dzień nie przebywają w kraju. Obie zakochały się w Amsterdamie i to właśnie tam spędzają najwięcej czasu. "Gdyby były w Polsce to może mogłyby się gdzieś powołać na mamusię, czego nie znoszą (...). Tam one są zdane same na siebie i zdają ten egzamin dzień po dniu fantastycznie, co daje mi poczucie spokoju i komfortu" - mówiła jakiś czas temu Hanna Lis w rozmowie z Plejadą.

Hanna Lis o syndromie "pustego gniazda". "Nawet przez sekundę tego nie miałam"

Prezenterka w tej samej rozmowie zdradziła, że choć córki są daleko, to nie odczuwa ich nieobecności. Wszystko przez świetny kontakt, który cały czas utrzymują. "One bardzo często przyjeżdżają do Polski, ja też do nich jeżdżę, poza tym jesteśmy codziennie na łączach, na szczęście dzisiaj mamy takie narzędzia komunikacji, że widujemy się czy słyszymy codziennie. Oczywiście, że tęsknota jest z obu stron, to normalne. Kiedy jeszcze były mniejsze, zastanawiałam się na temat tego syndromu pustego gniazda, gdy dzieci wyjeżdżają i ta matka zostaje sama. Nawet przez sekundę nie miałam tego syndromu, bo jesteśmy ze sobą na tyle blisko cały czas, że nie czułam, aby coś się zmieniło" - mówiła. ZOBACZ TEŻ: Hanna Lis boleśnie zadrwiła z Władysława Kosiniaka-Kamysza i jego rozwodu. "Mount Everest hipokryzji"