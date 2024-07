Zdjęcia Anny Lewandowskiej często wzbudzają emocje wśród obserwatorów. Wiele osób chwali ją za świetną formę czy modne stylizacje, inni szukają, czego można doczepić się pod fotografią. Tym razem żona Roberta Lewandowskiego dodała rodzinne zdjęcie, na którym wszyscy trzymają lody. U "Lewej" było widać jedynie wafelek. To sprawiło, że obserwatorzy zaczęli zastanawiać się, czy zrezygnowała z letniego przysmaku. W komentarzach odpowiedziała, że po prostu zjadła go szybciej. To jednak nie wszystko - Anna Lewandowska postanowiła zareagować na komentarze, udostępniając nagranie z przyjaciółką Aleksandrą Dec.

Lodowa afera z Anną Lewandowską. Głos zabrała jej przyjaciółka

Najlepszą przyjaciółką Anny Lewandowskiej jest Aleksandra Dec, która jest też członkinią Healthy Teamu trenerki. To właśnie ona opublikowała na Instagramie nagranie z żoną piłkarza, na którym razem jedzą lody. - Przyjechałam, jak wiecie, z misją, sprawdzić, czy Lewandowska ma sztuczny brzuch - zaczęła. - Ale teraz misja się zmieniła, ponieważ przeczytałam, że Lewandowska je same wafelki bez lodów - dodała i nakierowała kamerę na trenerkę, zajadającą się przysmakiem.

No i chciałam wam powiedzieć, że prawdą to nie jest. Je smaki, których ja nie lubię, bo zazwyczaj owocowe, ale chciałam wam powiedzieć, że Lewandowska też je lody. Potwierdzam

- zakończyła. Anna Lewandowska udostępniła nagranie u siebie na InstaStory. Screeny przyjaciółek znajdziecie w galerii na górze strony.

Niedawno Anna i Robert Lewandowscy bawili się chyba na największej celebryckiej imprezie tego roku - urodzinach miliardera Pawła Marchewki. Jeden z gości w rozmowie z Pudelkiem ujawnił, jak zachowywała się znana para. "Na odległość było widać, że bardzo się kochają. Nie unikali czułych gestów i pocałunków. Spędzali razem niemalże każdą chwilę. Do tego byli niezwykle sympatyczni i rozmawiali z zaproszonymi gośćmi" - zdradził. Agnieszka Woźniak-Starak natomiast udostępniła nagrania z urodzin, na których mogliśmy zobaczyć szalejącą Lewandowską wokół... bębna.