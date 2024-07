Nie żyje partnerka Clinta Eastwooda. Miała 61 lat

Clint Eastwood jest żywą legendą Hollywood. Aktor przez lata uznawany był za jednego z najprzystojniejszych mężczyzn na świecie. Od 2014 roku związany był z młodszą o 34 lata Christiną Sanderą.

REKLAMA

Zobacz wideo Nazwali go "największym pechowcem w Hollywood". Wtedy nastąpił przełom

Christina Sandera nie żyje. Clint Eastwood wydał oświadczenie

19 lipca 2024 roku media obiegła smutna informacja o śmierci ukochanej aktora. Kobieta miała 61 lat. Clint Eastwood wydał w tej sprawie oświadczenie, cytowane przez "The Hollywood Reporter".

Christina była cudowną, troskliwą kobietą i będzie mi jej bardzo brakować

- przekazał w oświadczeniu aktor.

Portal skontaktował się z rzecznikiem Warner Bross. Ten jednak przekazał, że do mediów nie będą napływać kolejne informacje na temat śmierci Christiny Sandery ze względu na szacunek do żałoby Clinta Eastwooda. Informacja o śmierci ukochanej aktora pojawiła się również na jego oficjalnym profilu w serwisie X.

Historia miłosna Clinta Eastwooda. Przebierał w kobietach

Clint Eastwood w 1953 roku, w wieku 23 lat poślubił Maggie Johnson, z którą ma syna Kyle'a i córkę Alison. Po 15 latach para się rozwiodła. Zanim jednak do rozwodu doszło, od w latach 1963-1977 związany był z tancerką Roxanne Tunis, z którą ma córkę Kimber. Pikanterii dodaje fakt, że Kimber jest pierworodną córką aktora - urodziła się w 1964 roku. Kyle przyszedł na świat w 1968 roku, a Alison w 1972 roku. Ale to nie wszystko. Podczas, gdy jego żoną była Johnson, spotykając się z Tunis, poznał Sandrę Locke, z którą spotykał się od 1975 do 1988 roku. Spotykał się także ze stewardesą Jacelyn Reeves, z którą ma syna Scotta, który poszedł w jego ślady - również został aktorem i córkę Kathryn. Warto również wspomnieć o romansie z aktorką Frances Fischer, z którą ma córkę Francescę „Franny" Ruth. Mówimy tutaj o początkach lat 90. W 1996 roku po raz drugi ożenił się - tym razem z dziennikarką Diną Ruiz Eastwood, z którą ma córkę Morgan. Mimo, że przez lata Clint i Dina uchodzili za "it couple" w Hollywood, ich związek rozpadł się w 2012 roku. Clint wyprowadził się od swojej młodszej o 35 lat żony, po to by dwa lata później zamieszkać z Christiną Sander, z którą był po dziś dzień.