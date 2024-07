Józef Wojciechowski to polski miliarder zajmujący się tworzeniem domów, mieszkań i aparthoteli. Mężczyzna co roku trafia na listę 100 najbogatszych Polaków według "Forbesa". Wojciechowski obecnie związany jest z Patrycją Tuchlińską. Przed influencerką obok biznesmena kręciło się kilka innych kobiet. Jedną z nich była Laura Michnowicz, modelka, która zdobyła m.in. tytuł Miss Lata w Koszalinie w 2005 roku. Małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Kobieta zdążyła już ułożyć sobie życie u boku innego. Czym się teraz zajmuje i jak wygląda? Jej najnowsze zdjęcia znajdziecie w galerii na górze strony.

Laura Michnowicz nie wygląda już jak Paris Hilton. Ma teraz własny styl

Modelka była drugą żoną Wojciechowskiego. Związek trwał dosyć krótko. Para doczekała się za to dwóch synów. Niedawno Michnowicz powitała na świecie córkę Alicję. Wygląda na to, że u byłej partnerki miliardera wszystko w porządku. Sama Laura raczej stroni od pokazywania swojego życia prywatnego w mediach społecznościowych. Wiadomo natomiast, że jest instruktorką, prowadzi zajęcia z medytacji i szeroko pojętego wellbeingu. To właśnie materiały z życia zawodowego można najczęściej zobaczyć na jej profilu na Instagramie. 41-latka stawia teraz na bardziej naturalną odsłonę. Na zdjęciach często pozuje bez makijażu i wygląda naprawdę bardzo dobrze!

Z kim jeszcze był związany Józef Wojciechowski? Na liście kolejna modelka

Wojciechowski przez jakiś czas mieszkał w Stanach Zjednoczonych. O jego pierwszej żonie niewiele wiadomo. Pewne jest, że kobieta dała biznesmenowi trzy córki. Po Michnowicz miliarder spotykał się z młodszą o 45 lat Beatą Pruską. Widzowie mogą kojarzyć ją z programu "Damy i wieśniaczki". Kobieta zdobyła także tytuł Miss Polski i Runner Up Miss Elegant Universe 2018. Choć sama Pruska chciała wziąć ślub z Wojciechowskim, to on nigdy nie pchał się do kolejnego małżeństwa. Ich związek rozpadł się tak szybko, jak się zaczął. ZOBACZ TEŻ: Luksusowy jacht, palmy i słońce. Tak się bawią miliarderzy! Tuchlińska pokazała dziedzica fortuny

Beata Pruska i Józef Wojciechowski Była żona miliardera Józefa Wojciechowskiego zmieniła się nie do poznania! Kiedyś wyglądała jak Paris Hilton. Fot. KAPiF.pl