Od plotek o kryzysie w małżeństwie aż huczy! Po tym, co zrobiła Komarnicka, nie ucichną

Redbad Klynstra i Emilia Komarnicka zyskali ogromną sympatię widzów dzięki udziałowi w produkcji "Na dobre i na złe". Aktorska para w mgnieniu oka stała się rozpoznawalna i wydawała się być naprawdę dobrze dopasowana. Z doniesień osoby bliskiej aktorce wynika, że w życiu małżonków nie jest jednak tak kolorowo, jak mogłoby się wydawać. Dlaczego? Wszystko ponoć z powodu "zgrzytów" i "chwilowych kryzysów". O tym, jak może wyglądać sytuacja między nimi, opowiedziała osoba z otoczenia aktorki. Zaskakujące szczegóły ujrzały światło dzienne.

Klynstra i Komarnicka nie mieszkają razem. Bliska osoba zabrała głos

"Coś jest na rzeczy. Między nimi od dawna pojawiały się zgrzyty i chwilowe kryzysy, ale w ostatnim czasie wszystko wskazuje na to, że mogło dojść do rozłąki. Czy tymczasowej, czy na stałe? Najlepiej wiedzą oni sami, ale nie da się nie zauważyć, że Emilia chodzi struta. Nie chce mówić o swoich problemach, chociaż widać, że coś ją dręczy. Przecież jeśli doszłoby do rozpadu rodziny, to dla niej byłaby to prawdziwa tragedia. Słowa "i że cię nie opuszczę" są dla niej bardzo ważne, dlatego chciałaby za wszelką cenę dotrzymać tej obietnicy" - wyjawiła na łamach Świata Gwiazd osoba z otoczenia Emilii Komarnickiej. Te doniesienia jednak nie zostały oficjalnie potwierdzone.

Emilia Komarnicka zrezygnowała z dwuczłonowego nazwiska. Wróciła do panieńskiego

W dalszej części artykułu wyczytaliśmy, że aktorka przestała używać nazwiska męża i podpisuje się wyłącznie swoim panieńskim. Dopatrzyliśmy się także, że na jej instagramowym koncie zniknęło nazwisko męża. Klynstra nadal mieszka w Lublinie. Pracuje tam jako dyrektor Teatru im. Jana Osterwy. Komarnicka, po trzech latach wspólnego życia, podjęła decyzję o powrocie wraz z dziećmi do stolicy. Sytuacja wydaje się szczególnie niepokojąca w kontekście niedawnych słów Komarnickiej. Na łamach portalu Pomponik wyczytaliśmy niedawne podejście aktorki do rozłąki w rodzinie. "Nasza rodzina musi być razem, szkoda nam czasu, by nie spędzać go razem" - nadmieniała Komarnicka. "Dla Emilii zawsze na pierwszym miejscu jest rodzina i trudno uwierzyć, że z powodu pracy rezygnuje z tego, by rodzina była razem" - wyjawiła w "Życiu na Gorąco" znajoma aktorki. Ostatni wspólny post pary został opublikowany ponad dwa miesiące temu. Aktorka pokazała wtedy krótkie fragmenty z urodzin syna. Podjęliśmy próbę skontaktowania się z Emilią Komarnicką i Redbadem Klynstra, lecz do momentu publikacji artykułu żadne z nich nam nie odpisało. Więcej zdjęć Klynstry i Komarnickiej znajduje się w galerii na górze strony.