Dominik Grabowski z Szamotuł dał poznać się szerszej publiczności jako Doniu. Zdobył ogromną popularność występując w zespole hiphopowym Ascetoholix. Artysta stoi za takimi utworami jak "Przestrzeń" czy "Suczki", które niegdyś podbijały największe imprezy. Raper po pewnym czasie skupił się na pracy producenta muzycznego. Na koncie ma współpracę z Sylwią Grzeszczak, Agnieszką Włodarczyk czy Ski Skład. W jego życiu zawodowym naprawdę sporo się zmieniło.

Doniu nie zrezygnował z muzyki? Wciąż jest w branży kreatywnej

Artysta 17 lipca 2024 roku obchodził 44. urodziny. Na tym etapie życia może poszczycić się wieloma osiągnięciami w branży muzycznej, ale i marketingowej. Już rok temu mówił o tym, jaką drogę kariery finalnie obrał. "Obecnie spełniam się na kilku polach - w agencji kreatywnej, na polu producenckim i marketingowym. Wspieramy marki i podmioty publiczne w promowaniu produktów i nowych rozwiązań. Przez szereg lat miałem okazję współpracować ze sportowcami światowego formatu, aktorami, ludźmi nieszablonowymi, jak polscy olimpijczycy, mistrz świata David Haye czy aktor Jean Reno" - mogliśmy przeczytać na Kultura u Podstaw. Doniu ma jednak wciąż ochotę na więcej w muzyce - przekazał Plejadzie, że pracuje nad materiałem z twórcami młodego pokolenia. Trzeba przyznać, że artysta zmienił się również wizualnie, co zaobserwujecie w naszej galerii.

Doniu, Sylwia Grzeszczak przed laty KAPiF.pl

Doniu postanowił po latach odnowić hit "Przestrzeń". Wspomniał o obserwacji 40-latków

To nie pierwsza taka sytuacja w branży muzycznej, kiedy kultowe utwory zyskują nowe życie po latach. Stało się tak z kawałkiem "Przestrzeń", którego nowa wersja nosi tytuł "Twoja przestrzeń". Doniu odświeżył ten hit w 2023 roku. - Nagrywając ten utwór blisko 20 lat temu, rozpoczynałem przygodę z muzyką na szeroką skalę. Utwór był bardzo osobisty i dzięki temu oryginalny. Dziś, nagrywając swoisty follow-up do oryginału, odwołuję się do obserwacji pokolenia 40-latków, tego, co nas otacza, naszej przestrzeni. Mamy inne obowiązki, radości i zmartwienia niż wtedy. Dla jednych przestrzeń się zamyka, dla innych wręcz przeciwnie – wciąż nowe wyzwania ją poszerzają. Myślę, że moja przestrzeń regularnie się poszerza - przyznał raper w rozmowie z Sebastianem Gabryelem.