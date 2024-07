Marta Kaczyńska trzykrotnie stawała na ślubnym kobiercu. Od jakiegoś czasu związana jest z Piotrem Zielińskim. Córka zmarłego prezydenta ma troje dzieci - 21-letnią Ewę, 17-letnią Martynę i pięcioletniego Stanisława. Sama Kaczyńska raczej stroni od pokazywania swojego życia prywatnego. O karierze najstarszej pociechy można dowiedzieć się z mediów społecznościowych. To właśnie tam córka Marty publikuje efekty z sesji zdjęciowych. Niewiele osób wie, że dziewczyna już jakiś czas temu opuściła Polskę i zamieszkała w Korei Południowej. Zdjęcia Ewy sprzed kilku lat znajdziecie w galerii na górze strony.

Córka Marty Kaczyńskiej zachwyca na najnowszych zdjęciach

Wiadomo, że Ewa dostała się na Yonsei University, czyli chrześcijański prywatny uniwersytet badawczy. Media donosiły, że córka Kaczyńskiej dzieli kampus z synem Angeliny Jolie i Brada Pitta, Maddoxem. Rodzina początkowo nie chciała, by Ewa wyjeżdżała tak daleko. "Marcin Dubieniecki pokazywał jej tamtejsze szkoły średnie. Po powrocie Ewa kontynuowała naukę w prestiżowym trójmiejskim liceum, gdzie świetnie sobie radziła. Tata namawiał ją jednak, by dokończyła edukację w Londynie, a potem tam podjęła studia" - czytaliśmy w "Dobrym Tygodniu". Wygląda jednak na to, że 21-latka świetnie odnalazła się na wschodzie. Na jej profilu możemy zauważyć niesamowite zdjęcia. Ewa ma na sobie charakterystyczny makijaż i nie przypomina już dawnej siebie. Zobaczcie sami!

W wywiadzie z "Vivą!" Kaczyńska opowiedziała o swojej relacji z ojcem Ewy, Marcinem Dubienieckim. Okazuje się, że mężczyzna nie od razu przypadł do gustu rodzicom Marty. "Zaakceptowali mój wybór, chociaż tata na początku uważał, że Marcin jest nieco bezczelny i zbyt pewny siebie. Niewiele później bardzo się polubili i często dyskutowali. (...). Zdarzały się różnice zdań, ale tata szanował świeże spojrzenie młodego mężczyzny. Często Marcin dawał się tacie przekonać. Mama od początku go lubiła. Byli bardzo zaprzyjaźnieni. Kiedy Marcin przyjeżdżał do Warszawy, zawsze czekała na niego z kolacją" - mówiła. Ich relacja zakończyła się w 2016 roku.