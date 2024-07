Alicja Węgorzewska jest jedną z najpopularniejszych śpiewaczek operowych. Oprócz tego spełnia się w roli jurorki w uwielbianym przez widzów formacie TVP "The Voice Senior". Choć gwiazda z pewnością ma napięty kalendarz, to chwile wytchnienia łapie w swoich czterech ścianach. Ostatnio Alicja Węgorzewska postanowiła pochwalić się, jak urządziła dom. Trzeba przyznać, że te wnętrza robią wrażenie.

Alicja Węgorzewska pokazała cztery ściany. To kolekcjonuje

Jakiś czas temu Agnieszka Węgorzewska zaprosiła do swojego domu kamery "Pytania na śniadanie". Gwiazda jest właścicielką apartamentu na warszawskim Ursynowie. Jak sama zaznaczyła mieszka w nim od 27 lat i to właśnie to miejsce jest jej prawdziwym azylem i oazą spokoju. - To miejsce znalazłam sama. To miejsce jest moim azylem, ponieważ jest trochę na uboczu, ale też zamknięte. Mogę zamknąć dom i wyjechać na trzy miesiące, rok albo dwa. Wracam i wszystko jest w najlepszym porządku - powiedziała w programie. Mieszkanie śpiewaczki jest dwupoziomowe i urządzone w tradycyjnym stylu. Na podłogach położone są jasne płytki, z kolei meble w większości wykonane są z ciemnego i eleganckiego drewna. Na ścianach znajduje się mnóstwo masek weneckich, które kolekcjonuje gwiazda. Przyjechały one głównie z Wenecji, ale niektóre pochodzą również z innych stron świata. W salonie natomiast możemy zobaczyć wiele obrazów, rzeźb i krzyży, a także figur Matki Boskiej i Jezusa. - Każdy przedmiot, który tu stoi, wisi, leży, jest związany z jakąś historią: z przyjaciółmi, z podróżami, z wydarzeniami artystycznymi w moim życiu. Nie ma tutaj przypadkowych przedmiotów - mówiła. Zdjęcia z domu Agnieszki Węgorzewskiej znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

Alicja Węgorzewska szczerze o wartościach religijnych. "Kropla drąży skałę"

Nie jest tajemnicą, że Alicja Węgorzewska zalicza się do grona gwiazd, które są bardzo religijne i nie wstydzą się o tym mówić. W jednym z wywiadów śpiewaczka przyznała, że wiara towarzyszyła jej już od najmłodszych lat i wielokrotnie była dla niej nieodzownym wsparciem w niełatwych sytuacjach życiowych. "Pewne wartości były mi wpajane od dzieciństwa. Kropla drąży skałę. W pewnym momencie człowiek sam osiąga taką pełnię wiary, aczkolwiek wiara to jest coś, co buduje się całe życie" - wyznała w rozmowie z portalem Pomponik. ZOBACZ TEŻ: Alicja Węgorzewska pokonała efekt jo-jo. Stosuje nietypową dietę. Te składniki wykluczyła z jadłospisu.

