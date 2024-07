Blanka Lipińska na dobre rozgościła się w polskim show-biznesie. Ogromną rozpoznawalność przyniosły jej książki własnego autorstwa, które doczekały się adaptacji filmowych. Głośno było także o jej związku z Aleksandrem Baronem. Ostatnio pojawili się nawet na jednym evencie. Lipińska nie była zadowolona, gdy usłyszała pytanie o przywitanie z byłym partnerem. - A ty, jakbyś z kimś się rozstała cztery lata temu, to byś biegła się widać i zamieniać słowo? - powiedziała naszej reporterce. W przerwach od eventów i pracy Blanka Lipińska chętnie udaje się do gabinetów kosmetycznych, aby zadbać o swoją urodę. Ostatni zabieg był wyjątkowo... krwawy.

Blanka Lipińska przemówiła po zabiegu. "Wyglądam jak taki kartofel"

Blanka Lipińska jest aktywna w mediach społecznościowych. Ostatnio pokazała się fanom po zabiegu, który ma na celu poprawienie kondycji skóry. Trzeba przyznać, że zakrwawiona twarz Blanki Lipińskiej wyglądała dość drastycznie. Zdjęcie znajdziecie w galerii na górze strony. Pisarka uspokoiła jednak fanów i przekazała, że wkrótce wszystko wróci do normy, a efekty są warte chwili cierpienia.

Tak wyglądam, kiedy wychodzę z gabinetu kosmetycznego... To jest taki poranek, kiedy nie chcesz się obudzić przy mnie. Ale słuchajcie, to trzeba zostawić na noc, tę krew, itd. Bo to są substancje, które za pomocą igły były wtłaczane do skóry. (...) Trochę jestem pognieciona, wyglądam jak taki kartofel, ale zaufajcie mi na słowo. Jutro to przejdzie, a efekty są super

- przekazała Blanka Lipińska na InstaStories.

Blanka Lipińska szczerze o zabiegach. "Wdrożyliśmy plan naprawczy"

Jakiś czas temu Blanka Lipińska zorganizowała sesję Q&A i wspomniała o zabiegach medycyny estetycznej. Zaznaczyła, że po wolumetrii, którą miała wcześniej wykonywaną, nie został ślad. "Aktualnie mam zrobiony tylko botoks, wypełnione skronie kwasem i usta w fazie robienia, to wszystko. (...) Mówiłam to kilka tygodni temu. Razem ze swoją doktor wdrożyliśmy plan naprawczy, który nie obejmuje żadnych wypełniaczy, więc efekt, co jest teraz, to nowoczesne maszyny, lasery i takie tam" – ujawniła Blanka Lipińska na InstaStories. ZOBACZ TEŻ: Mama Blanki Lipińskiej skonfrontowała się z córką w trakcie wywiadu. "Bolą mnie takie słowa"