Marta Warchoł od lat związana jest z TVN24. W stacji poznała również swoją obecną żonę Iwonę Widomską, która jest producentką serwisu informacyjnego "Fakty". Kobiety znają się już prawię dekadę. Po ośmiu latach bycia razem zdecydowały się na zaręczyny! "Siedem lat i 364 dni byłam jej dziewczyną, od teraz jestem jej narzeczoną. To było magiczne popołudnie. P.S. Czekamy na zmianę prawa" - pisała wtedy na Instagramie prezenterka. Niedawno wzięły ślub humanistyczny. Teraz Warchoł pokazała nowe kadry z uroczystości. Polały się łzy. Zdjęcia znajdziecie w galerii na górze strony.

Iwona Widomska i Marta Warchoł pokazały się w białych sukniach. Tak wyglądała sesja ślubna

Dziennikarka miała na sobie zwiewną suknię na ramiączkach. Uwagę przyciągają piękne koronkowe zdobienia. Warchoł delikatnie podkręciła włosy. Część z nich upięła. Obie panny młode trzymały w rękach bukiety z różowych piwonii. Widomska również założyła białą suknię. W odróżnieniu od swojej żony, producentka "Faktów" mała dużo prostszy krój z opuszczonymi ramionami. Spore wrażenie robi góra kreacji, której elementy przypominają prawdziwe pióra. Na jednym ze zdjęć widzimy prezenterkę ocierającą łzy Widomskiej, która wzruszyła się przemową swojej ukochanej. "Dobrze mieć przy sobie osobę, która zawsze otrze łzę, z kim można tworzyć wspomnienia i dzielić piękne chwile. To wszystko w otoczeniu ludzi, przy których zawsze mogłyśmy i możemy być sobą" - czytamy w opisie. ZOBACZ TEŻ: Nie do wiary. Oskarżono Siwiec o to, że miała przyćmić pannę młodą. Ostra reakcja

Iwona Widomska i Marta Warchoł wzięły ślub. "Cieszymy się tym, co mamy"

Tuż po ceremonii na profilu dziennikarki pojawiły się kadry z uroczystości. "Czysta miłość, nieziemskie emocje, wzruszenie ciężkie do opanowania. To był najwspanialszy wieczór w naszym wykonaniu. Od teraz ogłaszamy się żoną i żoną" - pisała po ślubie Warchoł. W komentarzach zaroiło się od życzeń. "Pięknie kobiety i piękna miłość. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia", "Kiedy dwie osoby mają być razem, będą razem, bo istnieje coś takiego, jak przeznaczenie. Jesteście cudowne", "Życzę przepięknego wspólnego życia! Oby kiedyś w tym kraju miłość nie znała płci" - pisali poruszeni fani. Więcej zdjęć ze ślubu znajdziecie w galerii na górze strony.