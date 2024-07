Julia Wieniawa ma za sobą kilka medialnych relacji. W przeszłości spotykała się z Antonim Królikowskim, Aleksandrem Baronem i Nikodemem Rozbickim. Zdawało się, że relacja z tym ostatnim jest naprawdę mocna i przetrwa próbę czasu. Aktorka nauczona doświadczeniami z przeszłości, nie afiszowała się związkiem z Rozbiciem, jednak w ostatnim czasie gruchnęła informacja o zakończeniu relacji, co potwierdziła sama artystka. Wyglądało na to, że sprawa jest dosyć świeża, bo Wieniawa nie potrafiła ukryć emocji. Szybko się pozbierała i w ostatnich dniach przyłapano ją w towarzystwie tajemniczego mężczyzny. Ich zachowanie wskazywało na to, że łączy ich bliższa znajomość. Udało się ustalić, kim jest i co robi mężczyzna.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Wieniawa porusza się komunikacją miejską? Jest pewien problem

To on zabrał Julię Wieniawę na randkę. Wiadomo, kim jest i co robi

Julia Wieniawa działa nie tylko jako aktorka, jurorka w "Mam talent!", ale i wokalistka. Wypuściła nowy singiel, który nosi tytuł "Sobą tak". W przerwie od obowiązków zawodowych znalazła czas, by wyskoczyć na miasto ze znajomymi. Najwięcej czasu spędzała z jednym mężczyzną, który zdaniem tabloidów, miał nie przestawać jej adorować. "Wieniawa opuściła imprezę w towarzystwie wyższego mężczyzny, któremu ręce wyraźnie się do niej kleiły" - donosiło "Twoje Imperium". Ich randkę uwiecznili również fotoreporterzy. Po zdjęciach można zauważyć, że tajemniczy brunet w czułym geście położył dłoń na plecach aktorki. Udało się ustalić, kim jest owy mężczyzna.

Jak przekazał portal Jastrząb Post, Wieniawa miała udać się na randkę ze znanym raperem. Ma chodzić o Skipa, który razem z producentem Awgsem tworzy grupę muzyczną o nazwie Miętha. Artyści mieli okazję współpracować z Sanah, która nagrała razem z nimi piosenkę. Co ciekawe, Wieniawa i raper działają w tej samej branży i z pewnością mają wiele wspólnych tematów do rozmów. Być może wymieniają się doświadczeniem. Może artystka nagra ze Skipem wspólny utwór. Niewątpliwie jednak opublikowane w sieci zdjęcia wskazują, że łączy ich coś więcej niż tylko przyjaźń. Wzajemnie obserwują się również na Instagramie. Mężczyzna na InstaStories zamieścił najnowszy utwór Wieniawy, co opatrzył słowami "dajesz mała". Więcej zdjęć aktorki znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Wieniawa w nowej piosence śpiewa o rozstaniu z Rozbickim?

Julia Wieniawa odsłoniła się w utworze "Sobą tak"? Uwagę fanów zwrócił tekst piosenki. Artystka wymownie śpiewa. "Teraz dobrze wiem, że wszystko było po coś. Widać tak to jest, uwierz mi na słowo. Trochę to trwało, lecz jestem tu i lepiej jest. Jeszcze nigdy się nie czułam sobą tak chociaż już myślałeś, że mnie dobrze znasz. Mów co chcesz. Wiem, kim jestem, lecę wyżej. Patrzę na drogę za mną, było tyle dobrych rad, ja słuchałem zawsze siebie. Tak już mam" - brzmi fragment nowej piosenki Wieniawy. Można odnieść wrażenie, że słowa kieruje do konkretnej osoby. Czy miała na myśli Nikodema Rozbickiego? Nie wiadomo. Być może w tej sposób chciała podzielić się uczuciami, które towarzyszyły jej na krótko przed tym, jak media dowiedziały się o zakończeniu ich związku.