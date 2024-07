Trwa europejska część międzynarodowej trasy koncertowej Taylor Swift "The Eras Tour". Wokalistka zagra aż trzy koncerty na PGE Narodowym. Będzie można zobaczyć ją w Warszawie w dniach od 1 do 3 sierpnia, ale dostanie biletów na to wydarzenie w tym momencie, graniczy już z cudem. Polscy fani zaopatrzyli się w wejściówki rok temu. Jedyną opcją jest teraz odkupienie od kogoś biletu, ale stawki są kosmiczne, o czym przekonali się ostatnio Włosi. Przed przyjazdem do Polski Taylor Swift odwiedzi Mediolan i zagra na Stadionie San Siro. Fani artystki zrobią wiele, aby kupić upragniony bilet, więc ceny za odsprzedanie wejściówki wielokrotnie przewyższają cenę biletu. Sprawą zajęła się nawet włoska organizacja obrony praw konsumentów.

Bilet na koncert Taylor Swift za ponad 56 tysięcy złotych? "Mamy do czynienia z nikczemną spekulacją"

Jak donosi włoska organizacja obrony praw konsumentów Codacons ceny biletów w sprzedaży wtórej na koncert Taylor Swift w Mediolanie osiągają astronomiczne kwoty. Na jednej z platform znaleziono ofertę sprzedaży dwóch sztuk biletów w cenie 13334 euro za każdą, co w przeliczeniu daje ponad 56 tysięcy złotych za bilet. Organizacja Codacons uważa, że to jawne łamanie praw konsumentów i będzie domagać się w prokuraturze wszczęcia śledztwa w związku z podejrzeniem przestępstwa.

Po raz kolejny mamy do czynienia z nikczemną spekulacją ze strony tych, którzy wykorzystują popyt na bilety na koncert artystki

- powiedział prezent stowarzyszenia Carlo Rienzi.

Książę William szaleje na koncercie Taylor Swift. Tego nie da się odzobaczyć

Częścią fanklubu Taylor Swift z pewnością jest książę William. Kto by pomyślał, że syn króla Karola III będzie tak doskonale bawił się na wydarzeniu. 21 czerwca książę Walii obchodził swoje 42. urodziny, które zbiegły się z koncertem artystki. Przyszły monarcha, aby na chwilę oderwać się od problemów, z jakimi ostatnio zmaga się jego rodzina, zabrał swoje dzieci na koncert. Jak się okazało, największym fanem Swift jest książę William. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać roztańczonego księcia. Filmik szybko stał się hitem internetu.