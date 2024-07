Jerzy Stuhr nie żyje, a tę informację potwierdził jego syn Maciej w rozmowie z Onetem. Jeden z najwybitniejszych aktorów w Polsce miał 77 lat. Od dawna chorował, od jakiegoś czasu nie czuł się dobrze. W wywiadach mówił wprost o chorobie, a także o śmierci. Przyznał, że zdążył się oswoić z myślą o odejściu. "Tak. Wiedziałem, że wszystko za chwilę może się skończyć. Z drugiej strony wierzyłem, że jeszcze jestem w stanie to przewalczyć. Nie wiem, czy w tej chwili, jakby coś mnie dopadło, czy miałbym siłę na walkę" - wyznał w rozmowie z Tomaszem Raczkiem w programie "Rozmowy NieWygodne". Jego śmierć poruszyła fanów, a także osoby z branży, a Matylda Damięcka stworzyła grafikę.

Matylda Damięcka żegna Jerzego Stuhra. Poruszająca grafika

Matylda Damięcka na Instagramie opublikowała portret aktora. Jest przedstawiony jako dojrzały mężczyzna i radośnie się uśmiecha. "'jerzy stuhr' #niechwasktosprzytulidzis" - napisała jedynie. Internauci zostawili wiele komentarzy, w których wyrażają swój smutek i oddają hołd talentowi aktora. "Skończyła się historia", "Cudowny człowiek i artysta, będzie go ogromnie brakowało. Najbardziej wspominam jego głos z bajek jako Osioł ze 'Shreka' i Mushu z 'Mulan', a także na zawsze zapamiętam z wielu wspaniałych ról w filmach", "Wybitny aktor, smutna wiadomość" - piszą.

Gwiazdy żegnają Jerzego Stuhra

Osoby związane z show-biznesem są poruszone wiadomością o śmierci aktora. - Zawodowo spotkałam się z panem Jerzym Stuhrem tylko w "Seksmisji". Byłam wtedy niedługo po szkole aktorskiej. Spotkanie z tak utalentowanym aktorem było dla mnie wielkim wydarzeniem. I stresem. Na szczęście okazał się bardzo przyjazny i świetnie mi się z nim pracowało. Nawet coś mi podpowiedział, więc było to dla mnie niezwykle mile. Nie dał po sobie poznać, że jest wielką gwiazdą. Nie odczuwałam, by się wywyższał - powiedziała w rozmowie z Plotkiem Hanna Mikuć. "Bardzo nam będzie brakowało jego głosu" - powiedział na antenie TVN24 Tomasz Schimscheiner. Za to Andrzej Seweryn w rozmowie z Plejadą podkreślił, że: "Zawsze bardzo głęboko szanowałem jego pracę. Był poruszający. (...) Łączę się w smutku z żoną Jerzego, synem Maćkiem i bliskimi. Będzie nam go brakowało, jego wyrozumiałości". Zobacz też: Śmierć Jerzego Stuhra wstrząsnęła środowiskiem artystycznym. "Bardzo smutny dzień". Zdjęcia aktora, z różnych etapów jego kariery, znajdziecie w naszej galerii na górze strony.