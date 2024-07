Wojciech Mecwaldowski grał w wielu kultowych filmach. Jego aktorskie umiejętności mogliśmy oglądać m.in. w "Dziewczynie z szafy", "Last Minute" czy "Juliuszu". Ostatnio wystąpił również w popularnym serialu komediowym "Kowalscy kontra Kowalscy". Prywatnie aktor ma nietypowe hobby. Niewielu wie, że pasjonuje się kolekcjonowaniem klocków Lego i zabawek z jajek niespodzianek. Przeznaczył na to niemały majątek.

Wojciech Mecwaldowski ma nietypowe hobby. Kolekcja zajmuje cały salon

W jednym z wywiadów Wojciech Mecwaldowski przyznał, że będąc w pracy, marzy jedynie o powrocie do domu i pełnym oddaniu swojej pasji. Jak sam przyznaje, to dostarcza mu największego szczęścia. - Jak jestem na planie, to mam w głowie coś takiego, że nie mogę się doczekać, aż wrócę do domu i będę układać klocki. Lego daje mi chyba tyle radości, ile mogę chyba porównać, daje mi aktorstwo. Zatracam się... - powiedział, będąc w studiu Radia Złote Przeboje. Co ciekawe, kolekcja klocków aktora jest na tyle duża, że zajmuje niemal całą powierzchnię salonu w jego domu. Na tym jednak nie koniec, ponieważ w łazience ma się znajdować ponad tysiąc figurek z jajek niespodzianek. W innej rozmowie Wojciech Mecwaldowski przyznał, że sam już nie kupuje zabawek, jednak czasem zdarza mu się je otrzymywać w prezencie. "Już ich nie zbieram, ale czasami dostaję w prezencie, więc dokładam" - powiedział serwisowi GeekWeek. Zdjęcia aktora możecie obejrzeć w naszej galerii w górnej części artykułu.

Wojciech Mecwaldowski ma drogie hobby. Taki ma stosunek do pieniędzy

Kilka lat temu Wojciech Mecwaldowski grał w paru serialach jednocześnie. Wówczas "Fakt" wyliczył, że aktor może zarabiać nawet pół miliona na kwartał. Jak wiadomo, kolekcjonowanie klocków Lego nie należy do najtańszych hobby. Wojciech Mecwaldowski nie wydaje się jednak tym przejmować. Jego podejście do pieniędzy jest stosunkowo proste. "Nie martwię się tym, co będzie jutro, bo ważne jest dzisiaj. Nie jestem z tych, co chomikują. Po to zarabiam, żeby wydawać" - wyznał w rozmowie z "Elle". W dalszej części aktor dodał, że pieniądze zamierza wydawać na spełnianie najskrytszych marzeń zarówno swoich, jak i najbliższych. "Roztrwaniam wszystko na spełnianie marzeń. Nie tylko swoich. Właśnie tak chcę przeżyć życie: spełniając marzenia moje i moich bliskich" - stwierdził. Na sam koniec aktor dodał również, że nie przywiązuje wielkiej uwagi do pieniędzy. Mało tego, zdarza mu się nawet grywać bez wynagrodzenia. "Kiedy dostaję propozycję zagrania jakiejś roli, nie uzależniam swojej zgody od wysokości honorarium, bo pieniądze nie mają dla mnie większego znaczenia. Jeśli rola mnie interesuje, gram nawet bez wynagrodzenia" - wyjawił.