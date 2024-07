Magdalena Stępień przekazała przykrą wiadomość. Chodzi o jej pupilkę

Magdalena Stępień ma za sobą bardzo trudne chwile. W 2022 roku zmarł syn celebrytki, który chorował na nowotwór. Ostatnio Stępień sama zmagała się z problemami zdrowotnymi. "Badania, które wykonałam, wykazały zmiany. Troszkę mnie to przytłoczyło. Na tę chwilę mówi się, że są łagodne. Ale wszystko wyjdzie w czasie" - pisała. Później Stępień poinformowała o "cudzie". Przekazała dobre wieści o swoim stanie zdrowia. "Nie znaleziono u mnie mutacji genu odpowiedzialnego za raka, którego się tak bardzo bałam. Mutacja ta była znaleziona w guzie Oliwierka! Resztą wyników już nie będę się dzielić" - pisała. Teraz na InstaStories celebrytki pojawiła się mniej pozytywna wiadomość.

Magdalena Stępień ma zmartwienie. Chodzi o jej psa. "Czeka nas operacja"

Magdalena Stępień poinformowała na InstaStories o tym, że na łapie jej psa wykryto zmiany nowotworowe. "Potwierdziła się najsmutniejsza diagnoza. Na jej łapce pojawił się rak. Za dwa tygodnie czeka nas operacja. Będziemy walczyć do końca" - czytamy. Wspomniała także o swoim zmarłym synu, do którego był przywiązany jej pupil. "Myślę, że każdy się ze mną zgodzi, że pies to największy przyjaciel człowieka. Lipiec już zawsze będzie trudny. Po śmierci Oliwierka Daisy śpi na jego ubranku, tak była do niego przywiązana. Psy bardzo czują i tęsknią" - dodała Magdalena Stępień we wpisie. Chcecie zobaczyć zdjęcie psa celebrytki? Zajrzyjcie do galerii na górze strony.

Magdalena Stępień o Jakubie Rzeźniczaku. "Powiedziałabym..."

Jakiś czas temu Magdalena Stępień udzieliła wywiadu, w którym została o to, co by zrobiła, gdyby spotkała Jakuba Rzeźniczaka na ulicy. Celebrytka wyjawiła, że nie zignorowałaby byłego partnera. - Myślę, że powiedziałabym cześć. Uważam, że z czasem ten żal mija. Na obecnym etapie swojego życia skupiam się na tym, co dobre. Uważam, że trzeba się dzielić dobrem, miłością do drugiego człowieka, pomimo tego, co było. Myślę, że to jest budujące, to daje siłę - powiedziała dla portalu Jastrząb Post.