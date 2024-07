Paweł Marchewka zorganizował huczne urodziny na Lazurowym Wybrzeżu. Impreza trwała dwa dni. Na wydarzeniu pojawiły się największe gwiazdy z polskiego show-biznesu, m.in. Anna i Robert Lewandowscy oraz Agnieszka Woźniak-Starak. Świętowanie nie ominęło także Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana. Syn prezenterki dołączył pierwszego dnia na scenie do Nicole Scherzinger. Zaśpiewali wspólnie piosenkę. Drugiego dnia gwiazdą wieczoru był zespół Black Eyed Peas. Teraz na instagramowym profilu Małgorzaty Rozenek pojawiły się posty podsumowujące wystawne urodziny Pawła Marchewki.

Małgorzata Rozenek bawiła się na urodzinach miliardera. Co to był za wieczór

W mediach społecznościowych Małgorzaty Rozenek pojawiło się wiele zdjęć z urodzin Pawła Marchewki. Prezenterka ubrana w długą suknię do ziemi spędziła świetny czas. Opublikowała kadr z Radosławem Majdanem oraz jej synem. Zdjęcie zostało wykonane podczas tanecznej zabawy na parkiecie. Nie zabrakło także fotografii z jubilatem Pawłem Marchewką. Wisienką na torcie były zdjęcia z gwiazdami, które wystąpiły na wydarzeniu - zespołem Black Eyed Peas oraz Nicole Scherzinger. Tadeusz, syn Rozenek, także załapał się na fotografię. Chcecie zobaczyć omawiane kadry z urodzin Pawła Marchewki? Znajdziecie je w galerii na górze strony.

Internauci zachwyceni urodzinami Pawła Marchewki. "To jest klasa światowa"

Pod postami Małgorzaty Rozenek pojawiło się dużo komentarzy od internautów, którzy byli zachwyceni przyjęciem urodzinowym Pawła Marchewki. "To się nazywają urodziny, możemy tylko pozazdrościć", "No, mają rozmach", "To jest klasa światowa", "Co to była za noc", "Jak się bawić, to się bawić" - pisali w komentarzach. Jedna z internautek doceniła kreację prezenterki. "Wyglądała pani zjawiskowo. Myślę, że najpiękniejsza ze wszystkich sukienek, jakie widziałam podczas tego wieczoru. Klasa, szyk i elegancja. Wszystkie inne gwiazdy wieczoru mogą się schować" - czytamy w komentarzu.