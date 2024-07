Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki byli ze sobą kilka lat. Chociaż jakiś czas temu sami powiedzieli, że się rozstali, wciąż byli widywani razem i wszystko wskazywało, że do siebie wrócili. Ostatnio jednak znów pojawiły się plotki o tym, że para aktorów nie jest już razem. Julia Wieniawa w końcu potwierdziła doniesienia. Tymczasem "Twoje Imperium" rozpisuje się o tajemniczym brunecie, który towarzyszył aktorce.

Julia Wieniawa znów zakochana? "Po prostu nie potrafiła powstrzymać śmiechu"

Tygodnik opublikował kilka zdjęć Julii Wieniawy w towarzystwie tajemniczego mężczyzny. "Najpierw widać, że Wieniawa rozmawia z kimś ukrytym za filarem i ta rozmowa wprawia ją w doskonały nastrój - po prostu nie potrafiła powstrzymać śmiechu. Później aktorka rozmawiała w kilkuosobowym gronie, przytulając się serdecznie do jednej osoby. Wreszcie Wieniawa opuściła imprezę w towarzystwie wyższego mężczyzny, któremu ręce wyraźnie się do niej kleiły" - dowiadujemy się. Tabloid twierdzi też, że resztę nocy spędzili już we własnym towarzystwie. Czy to zwykła znajomość, czy może coś więcej? Tego pewnie dowiemy się niebawem. A po zdjęcia Wieniawy z jej byłym partnerem zapraszamy do galerii na górze strony.

Julia Wieniawa nagrywa z łóżka po informacji o rozstaniu z Nikodemem Rozbickim

Już po potwierdzeniu informacji o rozstaniu, Julia Wieniawa opublikowała wymownego TikToka. Gwiazda leży na nim wtulona w poduszkę, a w tle leci piosenka Sabriny Carpenter - "Please Please Please" - ang. "Proszę Proszę Proszę". Słychać wówczas taki fragment: "Heartbreak is one thing, my ego's another. I beg you, don't embarrass me, motherf***r [ang. Złamane serce to jedno, moje ego to drugie. Błagam cię, nie zawstydzaj mnie, sku******u]". Wieniawa mogła liczyć na wsparcie fanów w komentarzach. "Potraktuj to jako lekcję, która zaprowadzi cię do tego, kto pokocha cię tak na 100 proc. Przytulam"; "Wiem, że obojętnie co by nie napisać - nic nie pomoże poza czasem. Więc życzę, żeby upłynął szybko" - mogliśmy przeczytać.