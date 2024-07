31-letni syn dziennikarki postanowił założyć razem z nią podcast "WELLcome w popkulturze", gdzie prowadzone są rozmowy z osobami ze świata nauki i popkultury. Projekt realizowany jest od ponad dziesięciu miesięcy. Na liście gości znalazł się Marcin Prokop czy Bartosz Węglarczyk. To ich pierwszy projekt medialny. Wcześniej Jakub Wellman unikał blasku fleszy. Wiele pozmieniało się w jego życiu zawodowym, o czym opowiedział w najnowszym wywiadzie. Wspomniał przy tym o krytyce.

Jakub Wellman o tym, dlaczego nie chciał współpracować ze znaną mamą. "Pamiętam, jak raz wylądowałem na ściance..."

Przed laty syn dziennikarki stronił od tego, aby realizować się zawodowo u jej boku. - Kuba cały czas stawiał opór, nigdy nie chciał się pode mnie podpiąć, choć mieliśmy różne propozycje współpracy, on zawsze bronił się przed identyfikacją ze znaną matką - zdradziła Dorota Wellman w "Zwierciadle". Syn prezenterki miał wówczas pewne obawy. - Broniłem się z [...] obawy o hejt. Nawet teraz, jak już powoli nasz podcast okrzepł, łapię się na tym, że słucham głosów, które twierdzą, że sukces podcastu opiera się tylko na nazwisku i osiągnięciach mam - zaznaczył, po czym wspomniał nieprzyjemną sytuację rodem z polskiego show-biznesu.

Pamiętam, jak raz wylądowałem na ściance, kiedy mama odbierała Wiktora. Poszedłem ją wspierać, a komentowano, że Wellman zabiera syna na salony, że go lansuje. Zamknąłem się na wiele lat

- wyznał.

Jakub Wellman wciąż szuka własnej drogi. Za nim dwa kierunki studiów

Mama Kuby od lat spełnia się jako prowadząca "Dzień dobry TVN". Tata z kolei pokochał świat fotografii. Syn znanej pary nie chciał jednak pracować tak, jak jego rodzice. - Czułem na przykład ciśnienie — bo wiele osób mi to mówiło — żeby być dziennikarzem, ale się od tego odcinałem, chciałem pójść w innym kierunku, w multimedia. Studiowałem kulturoznawstwo i amerykanistykę, co bardzo mi się przydało w tym, co robię w internecie. Ale nadal szukam czegoś, co będzie w stu procentach moje - wyznał Jakub Wellman. Jego zdjęcia ze znaną mamą znajdziecie w galerii na górze strony.