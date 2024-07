Maryli Rodowicz nie trzeba nikomu przedstawiać. 78-letnia piosenkarka wciąż bryluje na scenie, gdzie śpiewa swoje największe hity, takie jak: "Małgośka", "Niech żyje bal" oraz "W sumie nie jest źle". Jakiś czas temu wokalistka przeszła ogromną metamorfozę. Udało jej się zrzucić 20 kilogramów. - Korzystałam tylko z diety pudełkowej. Bardzo mało biegam, prawie zero biegania, ale mam rowerek, mogę ćwiczyć w domu - mówiła w wywiadzie z portalem Pomponik. Jak się okazuje, odchudzona sylwetka Maryli Rodowicz ma swoje plusy i minusy.

Maryla Rodowicz wystąpiła w za dużej spódnicy. "Przez cały koncert sprawdzałam..."

W najnowszym poście w mediach społecznościowych Maryla Rodowicz opisała sytuację, która ostatnio się jej przytrafiła. Musiała wystąpić na scenie w za dużej spódnicy. "W tych pięknych okolicznościach przyrody czekałam na koncert na łące w miejscowości Folwark Ruchenka. Włożyłam spódnicę niewygodną jak diabli. Za ciężka, za długa i za duża. Za duża, bo schudłam, przez cały koncert sprawdzałam, czy już się zsunęła do kolan, czy jeszcze trzyma fason" - napisała pod zdjęciem, na którym eksponowała swoją spódnicę. Chcecie zobaczyć opisywany kadr? Zajrzyjcie do galerii na górze strony. Maryla Rodowicz dodała, że wystąpiła w tej spódnicy, ponieważ nie chciała zawieść swoich fanów. "Chciałam sprawić przyjemność publiczności, która miała wianki na głowach jak jeden mąż. Cóż to był za koncert" - pisała Rodowicz.

Maryla Rodowicz doceniona przez internautów. Trud się opłacił

Pod postem Maryli Rodowicz pojawiło się sporo komentarzy od internautów, którzy docenili jej kreację i poświęcenie. "Było przepięknie", "Dziękujemy pani", "Koncert był niesamowity. Wyglądała pani cudownie", "Nasza wspaniała i jedyna królowa polskiej estrady", "Dziękujemy. To był przepiękny, magiczny koncert, który pozostanie w naszych sercach na zawsze", "Jestem zachwycona" - pisali internauci pod postem. ZOBACZ TEŻ: Nikt tak nie wierzy w polskich piłkarzy jak Maryla Rodowicz. "Oni tak zasuwają. Bóg nam zesłał trenera"