Tuż po Euro 2024 Lewandowscy udali się na wypoczynek do Francji. Bawili się luksusowym kurorcie, ale nie zapomnieli o nutce romantyzmu. Małżonkowie udali się na randkę. Pochwalili się relacją z udanego wieczoru. Uwagę przykuła stylizacja trenerki fitness.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Rozenek-Majdan oceniła styl Lewandowskiej

Lewandowscy poszli na randkę. Uwagę przykuła stylizacja influencerki

Rodzina Lewandowskich odpoczywała na Lazurowym Wybrzeżu w pięciogwiazdkowym hotelu. Mogli już wybrać się na wakacje ze względu na odpadnięcie reprezentacji Polski z Euro 2024. Podczas wypoczynku nie zabrakło także chwili tylko we dwoje. Piłkarz wraz z żoną postanowili wyrwać się na randkę. Para pojawiła się w restauracji, co mogliśmy zobaczyć na InstaStories obojga.

Uwagę przykuła stylizacja Anny Lewandowskiej, którą się pochwaliła. Zdjęcie gwiazdy w kreacji znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Czarna, asymetryczna sukienka wiązana na szyi świetnie podkreślała sylwetkę celebrytki. Już wiadomo, na jaki wydatek trzeba się przygotować, aby móc założyć taką samą stylizację jak "Lewa". Okazuje się, że sukienka pochodzi od polskiej projektantki i jak informuje serwis Party.pl, by kupić tę samą kreację, należy wydać 1200 złotych.

Chcecie wypocząć jak Lewandowscy? Przygotujcie swoje portfele

Lewandowscy uznali, że to doskonały moment, by zdecydować się na wypoczynek. Mieli na to czas, gdyż kadra narodowa, której napastnik FC Barcelony jest kapitanem, nie wyszła z grupy na Euro 2024. Tym samym zakończyła zmagania znacznie szybciej niż pozostali zawodnicy, którzy dalej walczą o wygraną na turnieju. Przypominamy, że reprezentacja Polski jako pierwsza została wyeliminowana z walki o zwycięstwo. Jak informuje portal gol24.pl, rodzina postanowiła spędzić wakacje w Antibes na Lazurowym Wybrzeżu, pomiędzy Cannes i Niceą. Jak przekazały media, zdecydowali się zatrzymać się w pięciogwiazdkowym hotelu. Nie każdy ma jednak do niego dostęp. Kurort może pochwalić się prywatną plażą, a cena za jedną noc waha się od trzech do pięciu tysięcy złotych!