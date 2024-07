Nagłe wieści o Dodzie. Wszyscy na to czekali

Fani Dody musieli być rozczarowani, gdy przez wiele lat nie pojawiała się w Telewizji Polskiej. Sama wokalistka twierdziła, że nałożono na nią bana i nie ukrywała, że to przez niechęć Joanny Kurskiej i jej męża. - Miałam z prezesem Kurskim naprawdę spoko przelot. Przyszedł do mnie na Opole, dał mi jakąś nagrodę. Widziałam się z jego żoną na premierze filmu "Wyklęty", mieliśmy fajną rozmowę. Był pomysł zrobienia koncertu. Nagle im coś totalnie odwaliło. Jakaś paranoja, ban, zakaz, wyrzucanie mnie z TVP. Producenci mnie zapraszają na różne programy, a w ostatniej chwili dostają telefon z góry, że absolutnie nie. Jakim prawem? - mówiła w rozmowie z Plotkiem. Dodała też, że gdy zadzwoniła do Joanny Kurskiej, ta rzuciła słuchawką. Kiedy jednak Jacek Kurski przestał być prezesem TVP, Doda coraz częściej gościła w stacji. Teraz ogłoszono, że będzie jedną z gwiazd show organizowanego przez stację.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Zapendowska ocenia karierę Dody? Szczere słowa

Doda gwiazdą show TVP. Oficjalnie ogłoszono

Doda będzie gwiazdą wakacyjnej trasy "Lato z Radiem i Telewizją Polską". W mediach społecznościowych stacji pojawił się wpis na ten temat. "Hot news! Petarda, ogień i gwarancja znakomitego show. Jednym słowem Doda. Gwiazdę pierwszego koncertu wakacyjnej trasy 'Lato z Radiem i Telewizją Polską' zobaczycie już w sobotę, 13 lipca o 20:00 w TVP2" - dowiadujemy się.

W komentarzach fani cieszą się z takiego obrotu spraw, jednak żałują, że nie zobaczą Dody w fotelu jurora w "The Voice of Poland". Piosenkarka wiele razy otwarcie mówiła, że chciałaby sprawdzić się w tej roli. "Serce się raduje, jak widać takie info! TVP znowu łączy. Doda - daj czadu", "Cudownie", "Czekamy teraz na ogłoszenie Dody w fotelu trenera 'The Voice'" - piszą.

Doda chciałaby zasiąść w jury "The Voice of Poland"

Doda od dawna wyraża chęć bycia jurorką w "The Voice of Poland" i czekają na to także jej fani. A wy? Dajcie znać w naszej sondzie! W rozmowie z Pomponikiem powiedziała jednak, że na razie nie ma na to szans, ale czeka, co przyniesie przyszłość. - Moim marzeniem jest "The Voice" i nie chciałabym go stracić z oczu, mimo że z tego co widzę, nie jest to realne w tym roku, jak wynika z różnych plotek. Szkoda, bardzo jest mi przykro, bo w głębi duszy bardzo na to liczyłam. Ale trudno, poczekam jeszcze. Po zmianie rządu mają inne wytyczne w telewizji i inne nazwiska, które chcą promować - mówiła. Po zdjęcia Dody, także te z partnerem Dariuszem Pachutem, zapraszamy do galerii na górze strony.