Katarzyna Dowbor wywołała falę komentarzy kadrami z ogrodu. Fani kręcą nosem

Katarzyna Dowbor jest jedną z najpopularniejszych dziennikarek w Polsce. Choć swoją karierę rozpoczynała jeszcze w latach 80. i 90. ubiegłego wieku, to bez wątpienia największą sławę wśród młodego pokolenia przyniosło jej prowadzenie programu "Nasz nowy dom". Obecnie jej zawodowe poczynania możemy śledzić w "Pytaniu na śniadanie". Nie jest tajemnicą, że Katarzyna Dowbor uwielbia dbać o swój dom i ogród, który jest jej prawdziwym azylem. Jakiś czas temu prezenterka zdecydowała się na mały przydomowy warzywniak. Uprawia m.in. buraki, marchew, fasolę, pomidory, cukinię oraz cebulę. Ostatnio przyszła pora na zbiory, co wywołało spore kontrowersje w komentarzach.

REKLAMA

Zobacz wideo Dowbor odpowiada Popek. "Smutne jest to, że wiele lat pracowała w tym programie"

Katarzyna Dowbor pokazała pracę w ogrodzie. Wzięła się za zbiory cebuli

Wygląda na to, że ostatnio Katarzyna Dowbor miała chwilę wolnego czasu, który postanowiła wykorzystać w ogrodzie. Prezenterka wzięła się za pierwsze zbiory swoich warzyw. "Imprezy imprezami, ale cebulę trzeba zebrać. Plony u mnie jak zwykle obfite, bo na naturalnym końskim nawozie!" - napisała na Facebooku. Do tego dziennikarka opublikowała serię zdjęć, na których możemy zobaczyć całkiem dorodne plony. Z pozoru błahy post wywołał niemałe kontrowersje w sieci. Pod publikacją wylała się lawina komentarzy. Opisywane kadry możecie zobaczyć na dole strony.

Katarzyna Dowbor pochwaliła się plonami. Internauci kręcą nosem

Internauci niemalże od razu chwycili za telefony i ruszyli do komentowania. Jedni nie kryli podziwu i zachwycali się nad zbiorami. "Jak widać, kobieta i do tańca, i do różańca, i jeszcze ogród oporządzi", "Mówią, że na końskim najlepiej rosną pieczarki, a tu proszę", "Piękne plony" - pisali w sekcji z komentarzami. Inni natomiast nieco inaczej spojrzeli na sprawę. Według nich tak wczesny zbiór tych warzyw nie ma zbytniego sensu. "Szczypior zielony, więc za wcześnie. Cebula może się psuć, bo niedojrzała" - napisał jeden z internautów. "Zbiory duże, ale cebule marne, bo poszła na szczypior. Trochę za wcześnie, bo jeszcze by urosła" - dodał kolejny. "Szybko… Podobno cebulę po Janie się łamie, a po Annie wybiera" - stwierdził następny. A wy co o tym sądzicie? ZOBACZ TEŻ: Miszczak widział Dowbor w śniadaniówce Polsatu? Jej reakcja mówi wszystko [PLOTEK EXCLUSIVE].