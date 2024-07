Emilia Komarnicka to aktorka, która ma na koncie wiele ról, ale szerszej publiczności dała się poznać dzięki rolom w takich głośnych serialach, jak "Ranczo" oraz "Na dobre i złe". Gwiazda w 2017 roku poślubiła Redbada Klijnstrę, z którym doczekała się dwóch synów. Starszy Kosma przyszedł na świat w 2018 roku, a młodszy Tymoteusz urodził się dwa lata później. Nie każdy jednak wie, że Emilia Komarnicka miała stanąć na ślubnym kobiercu z innym aktorem - Łukaszem Konopką.

Emilia Komarnicka i Łukasz Konopka planowali ślub

Emilia Komarnicka i Łukasz Konopka, którego widzowie kojarzą z ról w "Na Wspólnej", "Czasie honoru" czy "Rojście", poznali się w łódzkiej Szkole Filmowej. Dzieliło ich dziewięć lat, ale łączyła przyjaźń. Z czasem relacja tych dwojga przerodziła się w związek. Aktorska para uchodziła wręcz za idealną. Problemy zaczęły się, kiedy aktorka w 2008 roku dostała rolę Agaty Woźnickiej w "Na dobre i złe", a jej kariera zaczęła nabierać tempa. Gwiazda zaczęła wówczas coraz rzadziej pojawiać się w domu. W końcu zdecydowała się przeprowadzić do Warszawy. Niestety, jej ukochany nie mógł pozwolić sobie na to, by wyprowadzić się z Gdańska i zamieszkać w stolicy. Nie pozwalały mu na to zobowiązania zawodowe. Mimo to zakochanym udało się utrzymać związek. Konopka oświadczył się nawet wybrance, a ta na jednej z imprez branżowych chwaliła się pierścionkiem zaręczynowym. Niestety, wkrótce plany dotyczące ślubu zeszły na dalszy plan. Prawdziwe problemy zaczęły się jednak później.

Emilia Komarnicka zerwała zaręczyny

W 2014 roku Konopka zamieszkał z Komarnicką w Warszawie. Wyglądało więc na to, że zakochani przerwali najtrudniejszy moment związku. W tym samy roku Emilia Komarnicka dostała rolę w spektaklu "Małe zbrodnie małżeńskie", w którym grał również Redbad Klynstra. Aktorzy znali się już z planu "Na dobre i złe", ale na deskach teatru zakochali się w sobie i stracili dla siebie głowy. Komarnicka zerwała wówczas zaręczyny z Konopką i związała się z 16 lat starszym od niej aktorem. W sierpniu para będzie obchodzić siódmą rocznicę ślubu. Z kolei Konopka ożenił się z inną aktorką - Julią Balsewicz, którą widzowie znają z filmu "Chce się żyć" oraz epizodycznych występów w takich serialach, jak "Londyńczycy","Pierwsza miłość" czy "Barwy szczęścia". Małżonkowie wspólnie wychowują syna i córkę. Zdjęcia Emilii Komarnickiej z Łukaszem Konopką i Redbadem Klynstrą znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.