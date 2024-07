Agnieszka Włodarczyk opuściła szpital. Usłyszała wstępną diagnozę

Kilka dni temu Agnieszka Włodarczyk poinformowała, że musiała przejść badania w szpitalu. Przez długi czas borykała się z problemami zdrowotnymi, a żaden lekarz nie był w stanie jej zdiagnozować. Gwiazda opuściła już placówkę, ale nie zapomniała, by poinformować fanów o szczegółach swojego pobytu.

Agnieszka Włodarczyk opuściła szpital. Ma dla fanów dobre wieści

Włodarczyk obecnie nie zajmuje się już aktorstwem, z którego zrezygnowała na rzeczy bycia influencerką. Nie ma w tym nic dziwnego - na Instagramie obserwuje ją ponad 360 tysięcy użytkowników. Celebrytka kilka dni temu informowała o problemach zdrowotnych, które zmusiły ją do udania się do szpitala. Przekazała, że z kłopotem boryka się już od długiego czasu. Okazuje się, że najprawdopodobniej udało się zdiagnozować gwiazdę. Włodarczyk mogła w końcu opuścić szpital.

Dobrze się stało. Zostałam wstępnie zdiagnozowana (teraz czekamy na wyniki badań histopatologicznych). Nareszcie! Porządnie! Jak należy! Jakie to szczęście, że trafiłam wreszcie na dobrych lekarzy, którzy nie zostawili mnie z problemem, którzy pochylili się nade mną, otoczyli opieką, zrozumieli. Pełna diagnostyka, liczne badania, wykluczenie rzeczy, które miałam z tyłu głowy. (...) Niestety każdy z nas może kiedyś trafić do szpitala, z takiej czy innej przyczyny. Warto zrobić sobie badania wcześniej, niż tak jak ja przeciągać ten moment do granic wytrzymałości

- czytamy we wpisie. Celebrytka nie zapomniała, by podziękować osobom, które pomogły jej w trudnym czasie. Zwróciła się do personelu szpitala oraz bliskich. "[Dziękuję - przyp. red] Mojemu mężowi, na którego zawsze mogę liczyć, i mamie, która pomogła nam z Milankiem najlepiej na świecie" - napisała influencerka.

Fani cieszą się z powrotu Włodarczyk. Narzekają na lekarzy

Fani cieszą się, że celebrytka jest w dobrych rękach i życzą jej powrotu do zdrowia. "Zdrówka, Aga!", "Dużo zdrowia, Agnieszka, i cieszę się, że trafiłaś w dobre ręce", "Miło cię widzieć. Bardzo się martwiłam. Teraz będzie już tylko lepiej!" - tak Włodarczyk wspierali obserwatorzy. W komentarzach rozgorzała dyskusja na temat kondycji polskiej ochrony zdrowia. Większość użytkowników narzekała na jej stan. Podkreślali również, że jako "szarzy" obywatele nie mają szans na taką opiekę. "Wszystko pięknie i ładnie, ale nie każdy jest znaną osobą, zwykli ludzie mają różnie", "W tym kraju bez znajomości i czekając na NFZ, można umrzeć szybciej niż liczyć na jakąś pomoc", "W tym kraju dobrego lekarza ze świecą szukać… prędzej samemu dojdzie się do przyczyny problemu, obserwując swój organizm niż ktoś poprawnie zdiagnozuje" - czytamy pod postem. Zdjęcia Włodarczyk, którymi relacjonowała zmagania z chorobą, znajdziecie w naszej galerii na górze strony.