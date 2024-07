Kinga Zawodnik zyskała popularność dzięki udziałowi w programie "Dieta czy cud" stacji TVN Style, gdzie jako osoba z nadwagą miała okazję testować różnego rodzaju diety. Kilka miesięcy temu celebrytka poważnie wzięła się za walkę o własne zdrowie i poddała się operacji bariatrycznej. "Jestem po rękawowej resekcji żołądka. Zapierałam się, że operacja u mnie to ostateczność… To moja świadoma decyzja, do której dorastałam od dwóch lat. Towarzyszyły mi łzy, strach, niepewność, lęk, a nawet depresja" - pisała na Facebooku. W efekcie zmniejszenia żołądka i wprowadzenia w życie radykalnych zmian Kinga Zawodnik przeszła ogromną przemianę i schudła ponad 50 kilogramów. Jeszcze pod koniec listopada zeszłego roku celebrytka ważyła aż 150 kilogramów, więc zmiana jest spektakularna. Kinga Zawodnik niedawno wybrała się na krótki urlop i opublikowała w sieci zdjęcia z basenu. Zobaczcie, jak dziś wygląda.

Kinga Zawodnik odpoczywa na Kaszubach. Pokazała, jak dziś wygląda jej sylwetka

Kinga Zawodnik pod koniec maja zrobiła podsumowanie tego, co udało jej się osiągnąć w ostatnim czasie. W ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy celebrytka straciła łącznie aż 126 centymetrów w obwodach. Przyznała, że jest szczęśliwa, ale tak radykalne zmiany nie przychodzą jej lekko. "Bywają dni, że nie mam siły wstać z łóżka, zdarza mi się płakać do poduszki, zdarza mi się zgrzeszyć. Są dni, kiedy nic nie mogę przełknąć, kiedy wypicie jednego litra wody to wyzwanie. Od czasu do czasu mam bulgotanie w żołądku, odbija mi się, czkawka też nie jest mi obca, a pół gryza więcej wywołuje dyskomfort. Skórę mam nawilżoną, ale jej zwisający nadmiar w dwóch miejscach jest zauważalny. Włosy też mi się przerzedziły, ale na szczęście mam dużo już nowych "baby hairów". Mam ogromne wahania nastroju, hormonalnie organizm próbuje się ustabilizować. Uczę się nowego ciała, mniejszego ciała. Jest to trudne, bardzo" - pisała na Instagramie. Niedawno celebryta postanowiła zafundować sobie chwilę tylko dla siebie i wybrała się na Kaszuby. "Ostatnio miałam ciężki czas. Potrzebowałam odpoczynku" - napisała na Instagramie. Zawodnik opublikowała w sieci zdjęcia z urlopu, gdzie pochwaliła się nową sylwetką. Zdjęcia Kingi Zawodnik znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Fani oniemieli na efekt metamorfozy Kingi Zawodnik. "Gratuluję, bo to ciężka praca"