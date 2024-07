Sandra Kubicka spełniła marzenie o macierzyństwie. Wcześniej modelka zmagała się z PCOS, jednak udało jej się wyleczyć chorobę. Celebrytka od lat prowadzi aktywny tryb życia i dba o to, by zdrowo się odżywiać. Swoim nazwiskiem firmuje nawet catering dietetyczny. Kubicka dwa miesiące temu urodziła syna. Leonard przyszedł na świat jako wcześniak i po narodzinach musiał przebywać w szpitalu. Chłopiec jest już w domu wraz z rodzicami, ci podjęli jednak decyzję, że nie będą pokazywać jego wizerunku. Niedawno małżonkowie zaliczyli debiut na ściance i wystąpili publicznie pierwszy raz, odkąd zostali rodzicami. Kubicka wręcz promieniała. Chętnie udzielała wywiadów, a podczas jednego z nich została zapytana o swoją formę.

Sandra Kubicka ujawnia sekret figury po ciąży. Dwa miesiące temu urodziła

Sandra Kubicka od lat jest fanką zdrowego trybu życia. Modelka jest właścicielką marki, która oferuje zdrowe produkty, suplementy czy naturalną chemię. Zrezygnowała z diety na rzecz zdrowego i racjonalnego podejścia do żywienia. Kubicka podczas ostatniego publicznego wyjścia chętnie udzielała wywiadów. Celebrytka powróciła na ścianki w wielkim stylu i zaprezentowała się w sukni, w panterkowy print, który jest hitem sezonu. Zapytano ją o to, co robi, że udało jej się tak szybko po porodzie wrócić do aktywności. Modelka nie ukrywała, że w jej przypadku zbawienny okazał się tryb życia, który prowadziła zanim zaszła w ciążę. - Mówię oczywiście o sobie, więc, żeby nie było, że tak musicie robić i to się sprawdzi(...) Bardzo duży wpływ miało to co robiłam przed ciążą - zaczęła modelka.

Byłam aktywnie fizyczna przed ciążą, całe życie ćwiczyłam, dbałam o siebie, też o to, jak jadłam. Też to, jak w trakcie ciąży się zachowywałam. Ja nigdy nie jadłam tak zdrowo, jak w ciąży

- wyznała celebrytka.

Sandra Kubicka zapowiedziała, że zrobi formę życia

Modelka przy okazji wielokrotnie podkreślała, że z uwagi na połóg nie powróciła jeszcze do trenowania. Cały czas pracuje nad blizną, którą ma po cesarce. Jednak Kubicka nie ukrywa, że po porodzie zamierza zrobić formę życia i wygląda na to, że jest bardzo zmotywowana. Na razie skupia się przede wszystkim na synu. Więcej zdjęć Sandry Kubickiej wraz z mężem z ostatniego publicznego wydarzenia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.