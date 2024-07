Urszula Dudziak ma prawie 81 lat, ale w żadnym wypadku nie myśli o przejściu na emeryturę. "Mnie to w ogóle nie dotyczy. (...) Dopiero się rozkręcam. Jest to najpiękniejszy okres w moim życiu" - mówiła w sesji Q&A za czasów jurorowania w "The Voice Senior". Piosenkarka mimo licznych sukcesów nie zamierza spocząć na laurach, a jest na czym spoczywać, bo Dudziak ma na koncie ponad 50 albumów, mnóstwo nagród, dwie książki, a nawet film dokumentalny. W ostatnim wywiadzie z magazynem "Viva!" artystka zdradziła, jaki jest sekret jej fenomenalnej formy. Odpowiedź zawsze ta sama. W galerii na górze strony znajdziesz zdjęcia piosenkarki z 2003 roku! Bardzo się zmieniła?

Urszula Dudziak mówi o tym otwarcie. "Urodziłam się na nowo"

Artystka nie ma wątpliwości, że energię do pracy czerpie przede wszystkim ze swojego nastawienia do życia. "Gdy ktoś mnie pyta, jaki jest sekret tego, że mam 80 lat i świetnie się czuję fizycznie i psychicznie, odpowiadam, że mam dobrze poukładane w głowie. Myślę o tym, co los przyniósł mi dobrego, a nie złego. To jest sztuka życia. Urodziłam się na nowo. Każdy może to zrobić" - zapewniła w rozmowie z magazynem "Viva!". Później zaapelowała do wszystkich kobiet, które nie potrafią zmienić swojego podejścia.

Urszula Dudziak - 2022 rok Fot. KAPiF.pl

Urszula Dudziak ma teorię na temat przekwitania. "Sama to przeżyłam"

Piosenkarka wciąż koncertuje, a co za tym idzie, rozmawia fanami i dzieli się z nimi swoim doświadczeniem. "Na koncertach powtarzam, że kobiety przekwitają, żeby rozkwitnąć na nowo. Po siedemdziesiątce zaczęłam pisać książki. Jestem wiarygodna, bo wiem, o czym mówię, sama to przeżyłam, przetrwałam, pokonałam" - tłumaczyła. Później podzieliła się swoją maksymą. "Chwilo, trwaj! To moje motto na dziś. Nie jestem kosmitką ani cyborgiem, tylko normalną kobietą, która znalazła swoje miejsce w życiu" - zapewniała w tej samej rozmowie Urszula Dudziak. Zgadzacie się ze słowami artystki? ZOBACZ TEŻ: Urszula Dudziak zdradzona przez męża. O romansie z popularną aktorką dowiedziała się od... wróżki