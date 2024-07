Rafał Trzaskowski już jakiś czas temu pokazywał w sieci, jakie ma plany na zaaranżowanie przestrzeni w centrum Warszawy. Prezydent miasta chce, aby okolice ulicy Złotej zostały przywrócone mieszkańcom, a nie służyły pojazdom. "Dziś nie jest to przestrzeń godna centrum nowoczesnej europejskiej metropolii. Dlatego odzyskujemy ją dla was - warszawianek i warszawiaków. Tak, żeby była zielona, przyjazna, dostępna. Dla wszystkich" - podkreślił. Na plany Trzaskowskiego licznie zareagowali mieszkańcy stolicy. Głos zabrała m.in. Katarzyna Skrzynecka, która uznała ten pomysł za komunikacyjną katastrofę. "Miejmy tylko nadzieję, panie prezydencie, że nikomu nie przyjdzie przypadkiem do głowy, by zlikwidować jedyny przejazd do zawracania pod ul. Marszałkowską... Byłaby to katastrofa w komunikacji dla kierowców na tej wysokości centrum miasta! Pracuję tam w teatrze i mam nadzieję, że nikomu nie przyjdzie do głowy tak katastrofalny pomysł sparaliżowania komunikacji miasta w kierunku Mokotowa" - podkreśliła aktorka. Tym razem głos w sprawie inwestycji zabrała Blanka Lipińska.

Blanka Lipińska oburzona pomysłem parku w centrum Warszawy. "Serio?"

Pomysł Rafała Trzaskowskiego na oddanie części Warszawy mieszkańcom zakłada zlikwidowanie przejazdu dla samochodów przy ulicy Złotej i usunięcie stamtąd miejsc parkingowych. Grafika udostępniona przez Trzaskowskiego znowu krąży po sieci. Tym razem została zauważona przez Blankę Lipińską. Autorka erotycznej powieści "365 dni" również nie jest entuzjastką tego pomysłu. Wizualizację udostępnioną pierwotnie przez Rafała Trzaskowskiego pokazała na Instagramie i dorzuciła kilka gorzkich słów komentarza. Grafikę udostępnioną przez celebrytkę znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

I wszystko jasne. Serio park w środku miasta, który sparaliżuje centrum, to jest konieczność?

- napisała na InstaStories Lipińska.

Joann Opozda również wyraziła niezadowolenie z pomysłu Trzaskowskiego. "Trzeba wycofać przetarg"

Głos w sprawie pomysłu na zmiany w centrum Warszawy zabrała także Joanna Opozda. Jak aktorka oceniła zamianę przejazdu i parkingu w centrum Warszawy na deptak i bujną zieleń? Celebrytka również nie była zadowolona. "No nie wiem. Ja tam parkuję często" - dorzuciła w komentarzu. Na wpis Opozdy od razu zareagowali internauci, którzy zadrwili ze słów celebrytki. "Metro obok, tramwaj obok. W czym problem?", "Aha, jak pani Asia tam parkuje, to jednak trzeba wycofać przetarg", "To dla pani wygody ma stolica być brzydka? Oj, nie wydaje mi się" - czytamy.