Małgorzata Tomaszewska przez prawie dekadę była prowadzącą "Pytania na śniadanie". Prezenterkę zwolniono z TVP w zaawansowanej ciąży, co wywołało spore oburzenie. W lutym influencerka urodziła córkę. Obecnie Tomaszewska zajmuje się wychowywaniem Laury i syna Enzo, który niedługo kończy siedem lat. Tomaszewska niedawno udostępniła na Instagramie urocze zdjęcie z córką. Prezenterka zwróciła uwagę swoich obserwatorów długimi włosami. W komentarzach pojawiły się liczne pytania, jak celebrytka dba o włosy.

Małgorzata Tomaszewska zdradziła sekret swoich długich włosów. Rozwiała wątpliwości

Małgorzata Tomaszewska udostępniła na Instagramie zdjęcie ze swoją córeczką Laurą, która urodziła się w lutym. Dziewczynka ma zaledwie kilka miesięcy, a już ma wyjątkowo bujną fryzurę. Nie da się ukryć, po kim Laura odziedziczyła takie geny. Tomaszewska pokazała, że jej długie i gęste blond włosy sięgają już do pasa. W komentarzach posypały się pytania o to, jak prezenterka dba o swoje włosy. "Ojej, jakie cudowne, idealne włosy. Co pani robi, żeby tak wyglądały? Chyba kiedyś wiele lat temu takie nie były. Z czasem zauważyłam, że są coraz piękniejsze" - napisała jedna z internautek. Małgorzata Tomaszewska wyjawiła, że przestała farbować włosy. "Nie farbuję, to chyba dlatego" - dodała. Prezenterka zdradziła, że kiedy była mała, również miała bardzo ciemne włosy. "Obydwoje mieliśmy takie ciemne włoski, jak byliśmy mali, więc jakie będą, to się jeszcze okaże" - dodała Tomaszewska. W komentarzach pojawiła się sugestia, że celebrytka przedłużała włosy. Jak się okazuje, nic bardziej mylnego. Zdjęcie opublikowane przez Małgorzatę Tomaszewską znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Nie (przedłużam - przyp. red.). Już dwa razy podcinałam nawet! Sama

- podkreśliła Tomaszewska.

Małgorzata Tomaszewska pod TVP. Fot. Kapif.pl

Małgorzata Tomaszewska pochwaliła się sukcesem. "Weszłam w nie bez problemów"

Małgorzata Tomaszewska jakiś czas temu zabrała się za odzyskanie figury sprzed ciąży. Prezenterka wyjawiła, jakie ćwiczenia wprowadziła do swojej codziennej rutyny. Podkreśliła, jaki typ aktywności wybiera najczęściej. "Ćwiczę codziennie - jak mała pozwoli, to pływam pięć, sześć basenów. Jeśli nie to po powrocie do domu robię ćwiczenia z aplikacją (15-20 minut). Jak mała ma wyjątkowo zły humor, to biorę ją na ręce i robię z nią przysiady plus unoszenia rąk w górę i na boki (mała to uwielbia i od razu mamy zabawę). Wiem, że bywają nieprzespane noce - sama ostatnio mam pobudki co godzinę na jedzenie, ale staram się, żeby tę aktywność wykonywać codziennie" - napisała na Instagramie. Niedawno prezenterka pochwaliła się pierwszym sporym sukcesem i zdradziła, że zmieściła się w spodnie, które nosiła przed narodzinami córki. "Pogoda jest okropna, trzeba było sięgnąć po cieplejsze rzeczy i uwaga - bez problemów weszłam w jeansy sprzed ciąży. Poranny sukces jest" - napisała szczęśliwa mama Laury i Enzo.