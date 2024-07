"Janosik" to bez wątpienia jeden z popularniejszych polskich seriali. Choć od premiery produkcji minęło prawie pół wieku, to powtórki emitowane w telewizji i tak cieszą się zainteresowaniem wśród widzów. Jedną z głównych bohaterek serialu była Maryna, ukochana tytułowego Janosika, którą grała Ewa Lemańska. Jakiś czas temu aktorka skończyła 74 lata. Jak teraz wygląda?

REKLAMA

Zobacz wideo Chodakowska szczerze o przemianie Rozenek-Majdan. Kiedyś nienawidziła treningów

Ewa Lemańska zabłysnęła w "Janosiku". Później wyemigrowała z Polski

W młodości Ewa Lemańska miała wielkie szanse na rozkręcenie zawrotnej kariery. Zdobyła wykształcenie na wydziale aktorskim w Łodzi. Na ekranie występowała u boku gwiazd polskiego kina, a oprócz tego można ją było oglądać w teatrach m.in. w Bydgoszczy oraz Warszawie. Bez wątpienia jednak to właśnie rola w "Janosiku" przyniosła jej największą sławę i rozpoznawalność. Miało to jednak pewne mankamenty, ponieważ łatka Maryny do niej przylgnęła i trudno było o możliwość otrzymywania innych interesujących ofert zawodowych. To właśnie z tego powodu w latach 80. ubiegłego wieku aktorka podjęła decyzję o emigracji i wyjechała z Polski do Stanów Zjednoczonych. Jesteście ciekawi, jak teraz prezentuje się Ewa Lemańska? Wejdziecie do naszej galerii w górnej części strony i zobaczcie!

Ewa Lemańska latami zmagała się z różnymi chorobami. Tak teraz wygląda

W latach 80. i 90. Ewa Lemańska zajęła się trochę modelingiem, to umożliwiło jej również podróże i zwiedzenie różnych części świata. Latami zmagała się też z poważnymi problemami zdrowotnymi. W 1998 roku wykryto u niej nowotwór piersi. Kilka lat później zdiagnozowano u niej guza mózgu, który został usunięty w Korei Południowej. Z kolei w 2016 roku dowiedziała się o czerniaku, którego dzięki specjalistycznej terapii udało się wyleczyć. Po chorobie Ewa Lemańska wycofała się z show-biznesu. Dziś raczej stroni od blasku fleszy i reflektorów, próżno jej też poszukiwać na branżowych wydarzeniach. Trzeba jednak przyznać, że mimo upływu lat aktorka wciąż świetnie się prezentuje, a uśmiech i błysk w oku, ma niemalże takie same jak z czasów "Janosika". ZOBACZ TEŻ: "Zbuntowany Anioł". Była oschła i bezwzględna. Serialowa Andrea porzuciła aktorstwo i otworzyła własny biznes.

Ewa Lemańska i Marek Perepeczko Kadr z serialu 'Janosik', reż. J. Passendorfer, Zespół Filmowy Panorama , 1974.