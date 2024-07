Edyta Herbuś to jedna z tych tancerek, które doskonale odnalazły się w świecie polskiego show-biznesu. Największą popularność przyniósł jej udział w "Tańcu z gwiazdami" i okazał się prawdziwą przepustką do kariery. To właśnie wtedy tancerka zaczęła pojawiać się na różnego rodzaju eventach i stała się postacią medialną. We wtorkowy wieczór wybrała się na pokaz najnowszej kolekcji Paprocki&Brzozowski. Wydarzenie było przygotowane z dużym rozmachem i rozpoczęło się od eleganckiej kolacji. Następnie modelki przeszły po naprawdę długim stole i pokazały projekty. Edyta Herbuś na ten wieczór wybrała zwracającą uwagę stylizację, lecz to nie ona skupiła na sobie całą uwagę.

Edyta Herbuś pojawiła się na pokazie Paprocki&Brzozowski. Wyglądała zupełnie inaczej

Edyta Herbuś na pokazie Paprocki&Brzozowski była jedną z najchętniej fotografowanych gwiazd. Nic w tym dziwnego - zwracała uwagę nie tylko strojem, ale także odmienionym wyglądem. Twarz tancerki prezentowała się zupełnie inaczej. Uwagę zwracały przede wszystkim oczy, a także nieco inne rysy. Największą różnicę widać szczególnie w górnej części twarzy. Ciężko jednoznacznie stwierdzić, czy to zasługa makijażu, czy innej ingerencji w urodę.

Edyta Herbuś w odważnym kombinezonie na pokazie. Postawiła na elegancję

Na pokaz najnowszej kolekcji Paprocki&Brzozowski Edyta Herbuś wybrała elegancką, aczkolwiek absolutnie nie nudą stylizację. Zdecydowała się na biały kombinezon w geometryczny, czarny print. Góra kreacji odsłoniła ręce. Doskonale zrównoważył ją nieco bardziej zakryty dół. Perfekcyjnych proporcji nadał biżuteryjny pasek w talii, który optycznie wydłużył nogi. Przywiązana do niego apaszka nadała odrobiny nonszalancji i niecodziennego charakteru. Warto zwrócić uwagę także na torebkę - niby niewielka i klasyczna, a tutaj sprawdziła się doskonale. Kropką nad i okazały się metaliczne sandałki na wysokim obcasie. Buty w odcieniach złota i srebra to jeden z najgorętszych trendów na lato 2024. Było minimalistycznie, aczkolwiek bardzo stylowo i przemyślanie. Więcej zdjęć tancerki znajduje się w galerii na górze strony.

Edyta Herbuś Fot. KAPiF