Anna Lewandowska przez lata wypracowała sobie pozycję guru nie tylko w zakresie treningów i aktywności fizycznej, ale także zdrowego żywienia. "Lewa" jest także właścicielką firmy zajmującej się cateringiem dietetycznym, a w sieci często dzieli się przepisami na przekąski, desery czy zbilansowane obiady. Ostatni post trenerki właśnie z tym związany wzbudził w sieci sporo emocji.

Anna Lewandowska wdała się w dyskusję z fanką. Poszło o sprzęt kuchenny

W ramach współpracy reklamowej Anna Lewandowska podzieliła się przepisem na obiad, który przygotowała z myślą o córkach. W specjalistycznym kuchennym urządzeniu ugotowała na parze marchewkę, brokuły, kalafiora i kawałki łososia. Na krótkim nagraniu widać, jak Klara i Laura pałaszują tak ugotowane warzywa. "Prosty i szybki pomysł na obiad dla dzieci! Nie dość, że zdrowy, to jeszcze niemalże sam się robi" - podpisała post Lewandowska.

Pod nagraniem zaroiło się od komentarzy. Część osób zaczęła zastanawiać się, czy dzieci faktycznie z chęcią sięgnęłyby po taką potrawę. "Czy tylko moje dzieci by tego nie zjadły?" - dopytuje jedna z internautek w komentarzu, który zdobył ponad 800 polubień. Inni z kolei bronią wyboru żywieniowego trenerki, argumentując, że wszystko zależy od nawyków. Jeszcze inni zwrócili uwagę, że nie każdy może pozwolić sobie na sprzęt, jaki ma do dyspozycji "Lewa". "To samo zrobisz na parze w zwykłym garnku, niekoniecznie w maszynie za sześć koła", "No może szybki i fajny, tylko że nie każdy posiada takiego robota" - piszą w komentarzach. Na ostatnią uwagę zareagowała sama trenerka. "Potraktuj ten filmik jako inspirację do zrobienia pysznego i zdrowego posiłku" - odpisała. Czujecie się przekonani? Screen ze wspomnianym komentarzem Lewandowskiej znajdziecie w galerii na górze strony.

Anna Lewandowska wystąpi w "Tańcu z gwiazdami"?

Choć może się wydawać, że "Taniec z gwiazdami" jest emitowany już od tylu lat, że wystąpili w nim wszyscy celebryci, nadal jest kilka znanych osób, które nie pojawiły się w tanecznym show. Jedną z nich jest właśnie Anna Lewandowska. Jakiś czas temu Rafał Maserak wypowiedział zdanie, które daje spore nadzieje fanom "Lewej" na zobaczenie jej w programie. - Ja wiem kiedy zatańczy, ale tego nie mogę powiedzieć - ujawnił w rozmowie z Pomponikiem. Czyżby coś się szykowało?