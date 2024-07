Od czasu udaru Krzysztof Globisz unika branżowych imprez. Zrobił wyjątek

Krzysztof Globisz jest jednym z najbardziej uznanych polskich aktorów. Karierę rozpoczynał na początku lat 80., a na koncie ma dziesiątki ról filmowych, serialowych oraz teatralnych. W 2014 roku media obiegła informacja o poważnych problemach zdrowotnych aktora. Krzysztof Globisz przeszedł udar, w wyniku którego stracił pełną sprawność ruchową, a także doznał zaburzeń mowy. Aktor musiał zrobił przerwę od pracy i poddać się rehabilitacji.

Krzysztof Globisz jednym z gości Festiwalu Filmów-Spotkań NieZwykłych

Choć Krzysztof Globisz wrócił do pracy i znów można oglądać go na ekranie, niezbyt często pojawia się publicznie. W tym roku media obiegły jednak nowe zdjęcia aktora, który był gościem Festiwalu Filmów-Spotkań NieZwykłych odbywającego się w Sandomierzu. Podczas tegorocznej edycji wydarzenia wyświetlany był film z jego udziałem "Sny pełne dymu" w reżyserii Doroty Kędzierzawskiej. Pomysłodawczyni i dyrektorka festiwalu w rozmowie z portalem echodnia.eu przyznała, że obecność Globisza na wydarzeniu to zasługa właśnie twórczyni filmu. - Dorota Kędzierzawska pomogła nam w zaproszeniu pana Krzysztofa Globisza, bohatera jej filmu. On nie udziela się - skomentowała.

Krzysztof Globisz na sandomierskim festiwalu obecny był także rok temu

Aktor na Festiwalu Filmów-Spotkań NieZwykłych obecny był także w zeszłym roku, a przez organizatorów został wówczas wyróżniony statuetkami Aktora NieZwykłego oraz Kamieniem Optymizmu.

Oprócz talentu, który podziwiamy, podziwiamy przede wszystkim jego postawę w walce z chorobą. Podziwiamy tę niezłomność i to jest dla nas niezwykle cenne, aby ludzie mogli być blisko i obserwować taką postawę, która jest pełna optymizmu i to, że się nie poddaje. Dla nas było to bardzo istotne, aby pan Krzysztof przyjechał. Udało się

- dodała Kubacka-Seweryn i zaznaczyła, że Globisz wziął udział w imprezie także dzięki żonie, która zajmuje się nim na co dzień i pojawiła się z nim w Sandomierzu. Rok temu wręczenie aktorowi statuetek nagrał wyraźnie wzruszony Andrzej Seweryn. Kolega Globisza po fachu uwiecznił także jego przemówienie. - Siądźcie sobie. Jestem sobą tylko przypadkowo. Trzeba grać z dziurą w duszy. Dziękuję - powiedział aktor do zebranych osób. Kadr z tego momentu znajdziecie w galerii na górze strony.