Agnieszka Włodarczyk zyskała popularność, występując u boku Bogusława Lindy w filmie "Sara", a później dzięki serialowi "13 posterunek". Aktorka ma na koncie jeszcze kilka głośnych ról. Jakiś czas temu zrezygnowała z aktorstwa i została influencerką. Nowa praca wymaga od niej aktywności w mediach społecznościowych. Teraz jednak gwiazda zapowiada, że na jakiś czas z nich zniknie. Wszystko przez problemy ze zdrowiem.

Agnieszka Włodarczyk trafi do szpitala

28 czerwca Włodarczyk poinformowała fanów o nagłych zmianach. "Przerwa w planach. Chwilę mnie tu nie będzie" - napisała na InstaStories. Na tym nie koniec, bo opublikowała też niepokojącą fotografię, na której widać wbity w jej rękę wenflon. Po kilku godzinach na jej profilu pojawiło się kolejne zdjęcie. Celebrytka podziękowała fanom za troskę. "Dziękuję za wszystkie wiadomości, odezwę się, jak będę wiedziała więcej" - mogliśmy przeczytać. Teraz Włodarczyk znów się uaktywniła i przekazała kolejne informacje na temat swojego zdrowia. "Tak to jest, jak się oleje pewne rzeczy, albo lekarz zbagatelizuje problem" - napisała enigmatycznie na InstaStories. A później dodała:

Część badań robię w domu, a pozostałą część będę musiała ogarnąć w szpitalu. Pewnie zostanę tam parę dni

- czytamy.

Agnieszka Włodarczyk mówi o problemach z brzuchem

Włodarczyk zamieściła też obszerniejszy wpis na Instagramie. Zdradziła w nim, że ma problemy z brzuchem. Potrzebna jest porządna diagnostyka, ponieważ celebrytka nie wie, co dokładnie jej dolega.

Powiem tak - nie mogłam długo znaleźć przyczyny moich brzuchowych dolegliwości, byłam u trzech gastrologów, robiłam badania. Nic. Nikt nic nie znalazł. Muszę położyć się na szpitalnym łóżku i porządnie zdiagnozować

- wyznała. Aktorka dodała też, że nie chce już odkładać leczenia na później. "Nie ma, że później, że nie w tej chwili, że praca, że spotkanie, bo nigdy nie ma na to dobrego momentu..." - czytamy. Apelowała też do swoich fanów, by nie zaniedbywali badań profilaktycznych. "Trzymajcie kciuki, za moje zdrowie, a was proszę - badajcie się. Zdrówka" - zakończyła. Pod wisem Włodarczyk pojawiło się wiele komentarzy. Internauci życzyli aktorce sił i powrotu do zdrowia. Plotek również dołącza się do tych życzeń.