W tegorocznych wyborach najpiękniejszej Polki brały udział 24 kandydatki. Finałowa gala odbyła się 28 czerwca i była emitowana na antenie TVP2 i TVP Polonia. W roli prowadzących widzowie zobaczyli Krystynę Sokołowską oraz Roberta Stockingera. Podczas gali Miss Polonia 2024 nie zabrakło specjalnych atrakcji. Na scenie wystąpili m.in. Natasza Urbańska, Igor Herbut oraz Jan Górka. Wszyscy jednak czekali na najważniejszy moment wieczoru, czyli wybór najpiękniejszej Polki. Nie obeszło się bez kontrowersji.

Miss Polonia 2024. Internauci grzmią w sieci. Nie zgadzają się z wynikami?

Zwyciężczynią konkursu Miss Polonia 2024 została Maja Klajda z województwa lubelskiego. Koronę przekazała jej Ewa Jakubiec. Wybór najpiękniejszej Polki został doceniony przez znaczną ilość internautów. "Gratulacje, wierzyłam, że wygra", "Najpiękniejsza", "Należało jej się", "Zasłużona wygrana! Przepiękna i wartościowa kobieta" - pisali pod postem na profilu Miss Polonia. Nie zabrakło także komentarzy mniej zadowolonych internautów. "To jakiś żart", "13. zasługiwała na Miss Polonia. Klasa szyk i gracja", "Jedna, wielka ustawka" - czytamy w mediach społecznościowych. Oberwało się również stacji. "Poziom tej gali to jakiś dramat, TVP schodzi coraz niżej" - pisali. Jeśli chcecie zobaczyć zdjęcia z konkursu Miss Polonia 2024, to zajrzyjcie do galerii na górze strony.

Miss Polonia 2024. Maja Klajda o swojej przyszłości. "Może udałoby mi się..."

Przed konkursem Miss Polonia 2024 Maja Klajda udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała o swojej przyszłości. "Mam dopiero 21 lat, jednak chciałabym bardzo się prawdziwie zakochać i w przyszłości zostać mamą. Chcę wcześniej z dobrymi wynikami skończyć studia, zostać magistrem, a później doktorem psychologii i rozwinąć własny gabinet psychoterapeutyczny" - przekazała w wywiadzie zamieszczonym na stronie Miss Polonia. Opowiedziała także o prywatnych planach. "Chciałabym podróżować, zwiedzać świat, poznawać inne kultury, a zawodowo mieć realny wpływ na zdrowie psychiczne ludzi" - czytamy.