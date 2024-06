Katarzyna Skrzynecka i Marcin Łopucki poznali się przez przypadek. Byli sąsiadami i na początku utrzymywali koleżeńskie relacje. "Najbardziej romantyczne wydarzenie i najbardziej ekscytujące, kiedy dwie osoby po przejściach z doświadczeniami spotyka się i czuje, że to jest właśnie ten moment, ta osoba i ta miłość" - powiedział sportowiec w rozmowie z party.pl.

Skrzynecka i Łopucki świętują rocznicę ślubu. Wybrali się do restauracji

Skrzynecka i Łopucki nigdy nie ukrywali, że Grecja to ich ulubione miejsce na Ziemi. Zdecydowali się urządzić wesele w Polsce, ale podczas organizacji wprowadzili kilka greckich elementów, np. obrączki z motywami meandrów w Grecji oraz ornament haftowany perłami na sukni gwiazdy. Przyjęcie odbyło się 19 czerwca 2009 roku we włoskiej restauracji Villa Riccona w Ożarowie Mazowieckim.

W tym roku Kasia i Marcin obchodzili 15. rocznicę ślubu i z tej okazji wybrali się do tej samej knajpy. Aktorka podzieliła się na swoim profilu na Instagramie kilkoma zdjęciami ze świętowania. Założyła białą, zwiewną suknię w typie hiszpanki. Do tego dobrała błyszczące sandały na koturnie, duży wisiorek i kolczyki. Całą stylizację uzupełniła wpiętym we włosy fioletowym kwiatem oraz bukietem.

Rodzina w komplecie. Katarzyna i Marcin pozują z dziećmi

Sportowiec również postawił na total white look. Założył śnieżnobiałą koszulę, jasne spodnie i mokasyny w tym samym kolorze. Nie zapomniał też o dodatkach. Na lewej ręce można zauważyć zegarek na białym pasku. Pod postem Skrzyneckiej pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani składali parze życzenia, gratulowali i komplementowali ich stylizacje. "Piękna sukienka, pięknie pani w niej wygląda" - napisała jedna z fanek. "Wyglądacie zjawiskowo jak zwykle" - wtórowała druga. "Absolutnie nie widać po was tego czasu" - przyznał kolejny internauta. "Aż miło patrzeć na takie szczęście i miłość, jaka bije z każdego ujęcia" - skwitował fan. Kasi i Marcinowi w restauracji towarzyszył pies oraz córki: 13-letnia Alikia Ilia oraz 28-letnia Paula, owoc poprzedniego związku Łopuckiego.