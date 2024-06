Karolina Sawka zdobyła ogromną popularność dzięki roli Nel w ekranizacji powieści Henryka Sienkiewicza "W pustyni i w puszczy". Młoda aktorka miała wtedy zaledwie dziewięć lat, ale wiek nie stanął jej na przeszkodzie, by podbić serca widzów. Lata później Sawka skończyła szkołę filmową, a teraz pochwaliła się, że wzięła ślub! Wybrankiem filmowej Nel został Mateusz Rzeźniczak, który również jest aktorem. Zdjęcia z wyjątkowej ceremonii znajdziecie w galerii na górze strony.

Karolina Sawka zachwyciła suknią ślubną. Aktorka postawiła na naturalne wydanie

Państwo młodzi wyglądali elegancko i nowocześnie. Rzeźniczak zamiast klasycznego garnituru pokazał się w luźniejszej odsłonie. Na biały podkoszulek założył marynarkę i dopasował do niej szerokie spodnie. Do tego stylowe okulary i mamy pana młodego z okładki popularnych magazynów. Z kolei Karolina założyła długą białą suknię z szerokimi rękawami. W ręce trzymała bukiet z gipsówki. Tygodnik "Twoje Imperium" donosi, że niedługo młodzi wybierają się w podróż poślubną. "Nie zależy im na mieszkaniu w drogich hotelach. Lubią jeździć budżetowo i tak, żeby, jak najwięcej zobaczyć. Zwiedzili niemal całą Europę" - mówił informator. A wam jak podobają się stylizacje państwa młodych? Dajcie znać w sondażu na końcu artykułu.

Karolina Sawka ciepło wspomina rolę w "W pustyni i puszczy". Czemu nie uległa fali popularności?

W wywiadzie z Kubą Majem aktorka opowiedziała o swojej pierwszej wielkiej roli. "Była to przygoda niezwykła i wyjątkowa. Mimo że spędziliśmy w Afryce ponad pięć miesięcy, nie mam wspomnienia ciężkiej pracy. Była to przyjemność, zabawa. Egzotyczne zwierzęta, owoce, dziki ląd" - mówiła. Później wyznała, dlaczego po roli Nel widzowie przez długi czas nie zobaczyli jej na ekranie. "Rodzice postanowili dać mi wybór w dorosłym życiu, a nie decydować za mnie w dzieciństwie: z tego względu po emisji filmu nie posyłali mnie do seriali czy programów. Jako dorosła osoba wybrałam tę ścieżkę samodzielnie. Myślę, że ich wybór był słuszny" - tłumaczyła. ZOBACZ TEŻ: Film "W pustyni i w puszczy" ma już 22 lata. Zobaczcie, jak zmienili się aktorzy. Nel z kolczykiem w nosie możecie nie poznać