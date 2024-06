Jakub Tolak, który zasłynął dzięki roli Daniela Rossa w "Klanie", od 20 lat ma poważną wadę serca. Niestety jakiś czas temu stan jego zdrowia się pogorszył. - Mam tętniaka aorty i zastawkę mam nie do końca ok. Tak naprawdę wiele osób chodzi z tą wadą i dożywa starości, i umiera ze starości, ale czasem bywa tak, że to się powiększa i u mnie tak niestety jest - mówił aktor w "Dzień dobry TVN". Niedawno operacja nie odbyła się w planowanym terminie ze względu na infekcję wirusową, którą złapał. Ostatecznie aktor pod koniec czerwca zameldował się w szpitalu. Teraz na profilu, który prowadzi ze swoją żoną Zofią, poinformował, że jest już po operacji. W Dzień Ojca zamieścił wzruszające nagranie ze szpitalnego łóżka, w którym zwrócił się do dwuletniej córki.

Zobacz wideo Dlaczego Izabela Trojanowska obrywała za pracę w "Klanie"? Zdradza kulisy

Dzień Ojca Jakuba Tolaka. Spędza je w szpitalu po operacji

Jakub Tolak nie może się już doczekać ponownego spotkania z córką. - Cześć, Tosiu, kochanie. Jestem tutaj u pana doktora w szpitalu. Jest bardzo miło i cię bardzo kocham i tęsknię za tobą. Już niedługo mam nadzieję, że się zobaczymy - słyszymy na nagraniu, które zamieścił na Instagramie. W opisie filmiku jego żona poinformowała, że Kuba jest teraz bardzo słaby. Uważa go jednak za najlepszy wzór dla ich córki. "Jak będę mówić Tosi w przyszłości, że ma być silna (ale jednocześnie może być wrażliwa), to będę mówiła - 'jak tata'. Cały i zdrowy, mimo że cholernie obolały. Wyjątkowy Dzień Ojca" - napisała żona Jakuba Tolaka.

Żona Jakuba Tolaka dziękuje za wsparcie. Mówi, kto im teraz pomaga

W tym ciężkim czasie małżonkowie mogą liczyć na wiele wsparcia od ich licznego grona fanów, których zyskali dzięki podróżowaniu vanem po świecie. Pomagają im też dziadkowie córki, dzięki czemu żona aktora może czuwać przy jego łóżku. "Chciałam wam uprzejmie podziękować za wszystkie wiadomości, komentarze. Kuba jest cały i zdrowy. Teraz będzie długi proces regeneracji, ale najważniejsze już jest za nami. Udało się. Kuba ma cudownego lekarza. Mamy też cudownych rodziców, dziadków Tosi, którzy mogą się nią zająć, a ja mogę być blisko niego. Dziękuję i pozdrawiam" - napisała Zofia Samsel w drodze do szpitala, w którym leży Jakub. Kilka miesięcy temu Jakub Tolak mówił w telewizji, że bez operacji bałby się dalej podróżować po świecie. A z tego rezygnować nie chce. - Okazało się, że doszedłem do momentu, w którym trzeba podjąć taką decyzję, że warto byłoby to zrobić. Przede wszystkim dlatego, że jeździmy w miejsca odludne i tam, tej pomocy nie zawsze może ktoś udzielić - wyznał w TVN-ie. Zdjęcia Jakuba Tolaka ze szpitala znajdziesz w galerii na górze strony.

Jakub Tolak miał przejść operację serca. Lekarze odwołali zabieg w ostatnim momencie Fot. screen 'Dzień dobry TVN'