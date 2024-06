Anna i Robert Lewandowscy dali się poznać jako jedna z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Trenerka fitness i piłkarz poznali się jeszcze podczas studiów. Ich uczucie przetrwało wiele, bo właśnie świętują swoją 11. rocznicę ślubu. Warto przypomnieć, że w 2023 roku z okazji dziesięciolecia małżeństwa zakochani odnowili przysięgę małżeńską. "Znowu to zrobiliśmy" - napisali wówczas z dumą w mediach społecznościowych. Za nimi kolejny rok. Co planują z okazji rocznicy w 2024 roku? Lewa wrzuciła urocze zdjęcie na swój profil na Instagramie.

Zobacz wideo Kto jest najlepiej ubraną Polką? Małgorzata Rozenek-Majdan szczerze o Annie Lewandowskiej

Anna i Robert Lewandowscy udostępnili niezwykle urocze zdjęcie. Tak okazali sobie miłość w 11. rocznicę ślubu

Anna i Robert Lewandowscy pobrali się 22 czerwca 2013 roku. Ceremonia odbyła się w Serocku. Zakochani po raz pierwszy zobaczyli się na wyjeździe studenckim Akademii Wychowania Fizycznego. Co ciekawe, Robert o mały włos nie dotarłby na miejsce. Na szczęście piłkarz ze wszystkim zdążył i tam poznał przyszłą żonę. Od tego czasu minęło wiele lat. Lewandowscy właśnie świętują 11. rocznicę małżeństwa. Trenerka fitness wrzuciła urocze zdjęcie do sieci, oznaczając ukochanego i dodając do posta emotkę serca. Na fotografii para jest w swoich objęciach. "Razem najlepiej", "Niech wam wiatr dobrze wieje przez następne lata", "To się nazywa wsparcie i miłość" - pisali fani w komentarzach. Po więcej fotografii Anny i Roberta Lewandowskich zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Anna Lewandowska opublikowała wymowny post po przegranym meczu Polska-Austria. Fani rzucili się do komentowania

Anna Lewandowska kibicowała ukochanemu na stadionie w Berlinie podczas meczu Polska-Austria. Robert Lewandowski wyszedł na murawę w drugiej połowie rozgrywki. Ostatecznie biało-czerwonym nie udało się zwyciężyć z mocnym przeciwnikiem. Polska przegrała z wynikiem 1:3. Anna Lewandowska pomimo tego okazała swoje wsparcie dla drużyny, której kapitanem jest jej mąż. "Zawsze wspieramy" - napisała w sieci. Fani pochwalili jej postawę. "I o to chodzi. Kibicem się jest, a nie bywa! Zawsze do końca", "No to walczymy do końca"- pisali pod postem. ZOBACZ TEŻ: Klara i Laura Lewandowskie gotowe na mecz. Tylko spójrzcie, jak są ubrane. Sama słodycz