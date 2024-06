Nie żyje były mąż Hanny Śleszyńskiej. "Dziękuję, że byłeś w moim życiu"

Wojciech Magnuski w 1982 roku ukończył Wydział Aktorski PWST w Warszawie i tego samego roku zaliczył swój debiut w teatrze. Był aktorem nie tylko teatralnym, ale też filmowym i serialowym. Na koncie ma miele epizodów m.in. w "Barwach szczęścia", "M jak miłość" czy "Na Wspólnej". Jak zdradziła Hanna Śleszyńska w instagramowym wpisie, z Wojciechem Magnuskim zaczęła spotykać się już na pierwszym roku studiów, a tuż po nich stanęli na ślubnym kobiercu. W 1985 roku na świat przyszedł syn pary, Mikołaj. Aktorska para małżeństwem była przez pięć lat, jednak po rozwodzie nadal pozostawali ze sobą w bardzo dobrych relacjach.

REKLAMA

Zobacz wideo Poruszające wyznanie artystki

Wojciech Magnuski nie żyje. Hanna Śleszyńska wspomina byłego męża

Hanna Śleszyńska w instagramowym wpisie przekazała, że Wojciech Magnuski zmarł 19 czerwca. Aktorka pożegnała byłego męża w poruszających słowach. "Wojtek był przystojnym mężczyzną i miał ujmujący głos. W młodości stylizował się trochę na swojego idola, Zbyszka Cybulskiego. Nosił podobne okulary, kurtkę wojskową" - opowiada Śleszyńska. "Przez kilka sezonów grał w Teatrze Studio, zagrał też w wielu filmach ( 'Godzina W', 'Psy', 'Ekstradycja', 'Pułkownik Kwiatkowski'), ale myślę, że nie w pełni doceniono w kinematografii jego talent i warunki - dodaje aktorka. Hanna Śleszyńska nawiązała także do życia prywatnego pary.

Choć nasze drogi w pewnym momencie się rozeszły, to przez te wszystkie lata przyjaźniliśmy się i bardzo wspieraliśmy. Był wspaniałym ojcem dla Mikołaja i córki Mai z drugiego małżeństwa. Zawsze był dumny ze swoich dzieci i ich osiągnięć

- możemy przeczytać we wpisie. Hanna Śleszyńska dodała także, że ona i jej były mąż niedawno zostali dziadkami, co ich obydwoje bardzo cieszyło. "Wojtek, dziękuję ci, że byłeś w moim życiu. Pozostaniesz na zawsze w naszych sercach i naszej pamięci. Odpoczywaj w pokoju. Łączę się w smutku i bólu z całą rodziną, bliskimi i przyjaciółmi. Dziękuję za słowa otuchy płynące od wielu osób" - zakończyła poruszający wpis aktorka. Hanna Śleszyńska dołączyła do posta archiwalne zdjęcie z byłym mężem. Znajdziecie je w galerii na górze strony.